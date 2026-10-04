MotoGP | GP Giappone 2026, Gara: Trionfo per Marc Marquez davanti a Martin e Bezzecchi. Bagnaia 8°

Il trionfo di Marc Marquez e Ducati al GP del Giappone 2026 della MotoGP riapre con forza la lotta iridata della classe regina. Il portacolori del Ducati Lenovo Team ha costruito un autentico capolavoro tattico, piegando la resistenza del leader iridato Jorge Martin con un sorpasso perentorio a metà gara prima di involarsi in solitaria.

Un successo che porta il binomio di Borgo Panigale a sole due lunghezze dalla vetta della classifica generale, impreziosito da un finale a forti tinte tricolori con la splendida difesa per il podio del riminese Marco Bezzecchi e la rimonta furiosa a suon di giri record del conterraneo Enea Bastianini.

Il capolavoro di Borgo Panigale: Marquez chirurgico, Martin cede a curva 9

Dopo aver studiato da vicino nei primi passaggi il leader di gara Jorge Martin su Aprilia Racing, Marquez ha alzato progressivamente la pressione sul rivale, piazzando l’attacco decisivo all’undicesimo giro con una staccata millimetrica all’interno della curva 9.

Una volta guadagnata la testa della corsa, il ducatista ha martellato con tempi inavvicinabili, rispondendo al tent

ativo di rientro del madrileno con un perentorio 1:43.291 al diciottesimo giro. Per la Casa di Borgo Panigale si tratta della sesta affermazione domenicale della stagione, un bottino che trasforma il tour extra-europeo in un duello senza esclusione di colpi per la corona iridata 2026.

Bezzecchi difende il podio, rimonta folle per Bastianini

A rendere speciale la domenica asiatica per la Motor Valley è stata la spettacolare battaglia tutta romagnola per la terza piazza. Marco Bezzecchi ha corso con lucidità e determinazione, tenendo un passo costante alle spalle del duo di testa dopo una partenza fulminea e capitalizzando al meglio il pacchetto dell’Aprilia.

Nelle tornate conclusive, tuttavia, a salire in cattedra è stato Enea Bastianini in sella alla KTM Tech3: il pilota riminese ha letteralmente volato sull’asfalto di Motegi, siglando tre record della pista consecutivi (1:43.198, 1:43.128 fino a un clamoroso 1:43.041) e ricucendo uno svantaggio di diversi secondi. La bandiera a scacchi ha premiato la strenua difesa di Bezzecchi per soli cinque decimi, ma il confronto ravvicinato tra i due talenti cresciuti lungo la Riviera ha entusiasmato gli appassionati italiani.

L’appuntamento nipponico consegna così agli archivi una classifica cortissima. La Ducati di Borgo Panigale lancia la sfida finale per il titolo mondiale, pronta a sfruttare l’inerzia psicologica di un Marquez in stato di grazia contro l’Aprilia di Martin.

La classifica del GP di Motegi 2026 di MotoGP

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