MotoGP | Marc Marquez vince il GP di Aragon 2026, 3° Bezzecchi

Marc Marquez fa valere la legge del MotorLand e conquista il Gran Premio di Aragon 2026 di MotoGP. Il pilota spagnolo ha completato un weekend perfetto aggiudicandosi anche la gara della domenica dopo il successo ottenuto nella Sprint, firmando la sua nona vittoria personale su questa pista. Alle sue spalle la firma italiana è quella di un solido Marco Bezzecchi: il poleman di giornata non è riuscito a reggere il ritmo del ducatista, ma ha portato a casa una P3 molto importante per la classifica.

MotoGP, la cronaca del GP Aragon 2026: dominio Marc Marquez, podio Bez

Scintille al via tra Marquez e Bezzecchi

La partenza ha regalato subito scintille tra i protagonisti annunciati della vigilia. Al semaforo verde Marc Marquez si è fiondato all’interno del poleman Bezzecchi, ma la pronta risposta del riminese su Aprilia non si è fatta attendere: approfittando di un problema temporaneo all’abbassatore della Ducati del 93, Bezzecchi si è ripreso la leadership con grande grinta all’uscita di curva 2.

Alle loro spalle ha avuto un ottimo spunto Jorge Martin, che ha subito guadagnato la P2. Il leader del Mondiale però ha perso immediatamente le posizioni guadagnate: andando lungo è stato infilato da Marc e Acosta (KTM), poi è stato superato anche da Alex Marquez (Ducati-Gresini).

Marquez ha la meglio su Bez, ne approfitta Acosta

Bezzecchi ha tentato di impostare il proprio ritmo per sgranare il gruppo, ma al settimo passaggio si è concretizzata la stoccata decisiva: Marc Marquez ha sfoderato un cambio di direzione chirurgico su Bezzecchi, lasciando il varco aperto anche ad Acosta. Una volta conquistata la vetta, il nativo di Cervera ha alzato il livello della contesa, martellando tempi inavvicinabili sull’1’46″7 e staccando nettamente la concorrenza.

Sotto il traguardo Marquez si è involato verso il trionfo davanti ad Acosta, con Marco Bezzecchi che ha gestito con sicurezza nel finale per portare a casa la P3. Ai piedi del podio la Ducati Gresini di Alex Marquez (4°). Gara anonima e chiusa in settima piazza per Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46). Con questi punti Marc Marquez schizza in seconda posizione mondiale a -19 da Martin, con Bezzecchi subito dietro a 24 lunghezze dalla vetta. Weekend pessimo per Pecco Bagnaia, che si chiude con una caduta nelle prime fasi della gara. Out anche Morbidelli con la Ducati del team VR46.

I risultati della gara

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook