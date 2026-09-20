MotoGP | Acosta vince il GP d’Austria davanti a Martin e Bezzecchi, 5° Marquez

Il Gran Premio d’Austria 2026 di MotoGP regala una domenica da incorniciare per Pedro Acosta e la KTM. Sul tracciato di Spielberg si è assistito al capolavoro del giovane talento spagnolo, capace di domare la gara lunga dopo il passaggio a vuoto della Sprint, ma alle sue spalle la pattuglia tricolore e i vertici della classifica iridata hanno vissuto 28 giri di vera sofferenza e tattica.

MotoGP, GP Austria 2026: la cronaca della Gara

Partenza sprint per le Aprilia

Lo spegnimento dei semafori ha visto un avvio fulmineo per le RS-GP. Marco Bezzecchi ha piazzato uno stacco perfetto dalla seconda fila insinuandosi subito tra Jorge Martin e Ai Ogura, mettendo pressione al compagno di marca nei primissimi metri. Il riminese ha condotto una gara di grande costanza, tenendo il passo dei primi nei momenti chiave della corsa.

Dopo il sorpasso subito da un incontenibile Acosta nei primi passaggi, Bez si è stabilizzato in terza piazza, provando anche a ricucire lo strappo su Martin verso il 20° giro quando il divario è sceso ad appena tre decimi. Negli ultimi passaggi, gestendo il rientro minaccioso di Ogura, Bezzecchi ha blindato un meritato 3° posto che conferma la bontà del pacchetto Aprilia sulle staccate del Red Bull Ring.

Buona ripresa per Bez, che aveva cominciato il weekend con qualche difficoltà. Martin però allunga in classifica: grazie alla P2 di oggi è a +42 sul riminese.

Domenica in salita per Marc Marquez

Gara decisamente avara di soddisfazioni per la squadra ufficiale Ducati Lenovo. Marc Marquez, scattato dalla prima fila con ambizioni di vittoria, ha pagato a caro prezzo uno start complicato che lo ha visto scivolare al 6° posto alle spalle di Acosta e delle Aprilia. Nel tentare di risalire la china, l’otto volte campione del mondo è incappato in un lungo alla prima curva al 9° passaggio, lasciando strada anche a Brad Binder ed Fermín Aldeguer. Per Marquez è iniziata così una corsa di contenimento chiusa al 5° posto finale, piazzamento che gli fa perdere ulteriori lunghezze nel Mondiale nei confronti del rivale Martin (+12 per il madrileno).

Poco più indietro ha remato Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese, partito dalla 7ª casella sulla griglia dopo essere dovuto passare dalla trappola della Q1 al sabato, ha provato a sfruttare le informazioni raccolte sulle mescole medie durante la Sprint.

Tuttavia, Bagnaia non ha mai trovato il ritmo per agganciare il gruppo di testa, rimanendo bloccato nella bagarre del centro classifica prima di terminare al 7° posto complessivo (grazie alla penalità inflitta ad Aldeguer nel dopo-gara per una manovra scorretta). Da segnalare anche la domenica nera di Alex Marquez con la Ducati del team Gresini, caduto alla chicane 2A-2B al 13° giro mentre viaggiava a ridosso della zona punti.

Acosta e la festa KTM: interrotto il dominio italiano

In vetta alla corsa, la manovra decisiva per il successo è maturata al 9° giro, quando Acosta ha sorpreso Martin in uscita da curva 1 prendendo la leadership e imponendo un ritmo inavvicinabile per chiunque. Il giovane di Murcia ha gestito il margine di un secondo e due fino alla bandiera a scacchi, riportando la KTM sul gradino più alto del podio nella gara di casa a quattro anni di distanza dall’ultima affermazione domenicale del marchio austriaco.

L’impresa del costruttore di Mattighofen interrompe ufficialmente un’incredibile striscia di ben 30 Gran Premi consecutivi vinti dai marchi italiani (Ducati e Aprilia), un dominio schiacciante che durava ininterrottamente dal GP di Gran Bretagna della scorsa stagione.

I risultati della Gara

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