MotoGP | GP Indonesia, Bezzecchi torna alla vittoria! Storico poker Aprilia, Marc Marquez 6°

Il GP d’Indonesia 2026 di MotoGP regala una pagina di storia del motociclismo: la 300ª vittoria italiana nella classe regina porta la firma inconfondibile di Marco Bezzecchi. Il riminese torna finalmente a vincere e guida un clamoroso poker Aprilia, con Raul Fernandez 2° davanti a Jorge Martin e Ai Ogura. Giornata più difficile per Ducati, con Marc Marquez 6° e scavalcato proprio da Martin nel Mondiale.

MotoGP GP Indonesia 2026: Bezzecchi batte Fernandez e torna a vincere

La redenzione di Marco Bezzecchi è servita su un piatto d’argento. Dopo la grandissima amarezza della Sprint di sabato, segnata dal contatto al via con il compagno di marca Raul Fernandez, il pilota romagnolo è sceso in pista per i 27 giri del Gran Premio con una determinazione feroce. Parte bene, studia Fernandez (eroico a correre con una frattura al dito) nei primi due terzi di gara e poi sferra l’attacco decisivo al 19° giro con una staccata da manuale alla prima curva.

Una volta conquistata la testa della corsa, Bezzecchi ha martellato tempi sul giro sul piede dell’1:29 basso, scavando un solco incolmabile per gli avversari. Per il riminese si tratta di un ritorno sul gradino più alto del podio che mancava dal GP d’Italia, un successo che gli permette di tenere accesa la fiammella delle speranze iridate a -46 lunghezze dalla vetta.

Ducati e Marc Marquez in trincea: il calvario delle gomme e il primato perso

Gara di pura difesa per le Ducati sul caldissimo asfalto indonesiano. Dopo la vittoria nella Sprint che lo aveva proiettato in testa al Mondiale, Marc Marquez ha vissuto una domenica estremamente complessa. Scattato dalla seconda fila, il catalano ha cercato di agganciarsi al gruppo di testa nelle battute iniziali, ma ha dovuto presto fare i conti con un ritmo inferiore alle moto di Noale e i problemi di pressione delle gomme.

Incapace di contenere il ritmo delle Aprilia e l’aggressività della KTM di Pedro Acosta, Marquez è stato scavalcato anche dal rivale diretto Jorge Martin (3° al traguardo) al terzo giro, decidendo saggiamente di non rischiare oltre il limite e chiudendo in 6ª posizione. Il piazzamento consente a Martin di scavalcarlo nuovamente in classifica generale per soli 2 punti, ma la lotta per il titolo resta apertissima in vista della volata finale di stagione.

Domenica da dimenticare invece per l’altro alfiere ufficiale di Borgo Panigale, Francesco Bagnaia. “Pecco”, scattato dalla decima casella, è scivolato al 7° giro in curva 17 mentre cercava di risalire la china. Out nelle prime fasi anche Fermin Aldeguer, che era partito bene con la Ducati del team Gresini. 7° Alex Marquez (Gresini) davanti a Di Giannantonio (Ducati-VR46), in top 10 anche Marini (Honda) e Bastianini (KTM-Tech3).

La carovana del Motomondiale lascia ora l’Indonesia per volare direttamente in Australia. Tra due settimane, sul leggendario tracciato di Phillip Island, andrà in scena un nuovo capitolo di una sfida Mondiale infuocata!

GP Indonesia 2026, i risultati della gara

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