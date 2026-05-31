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MotoGP | GP Italia, Gara: Bez-Aprilia trionfo storico al Mugello. Martin 2° e Pecco 3°
Marco Bezzecchi vince di forza il GP d’Italia 2026 della MotoGP sul circuito del Mugello. Il pilota della scuderia di Noale si riprende la vetta della corsa superando Francesco Bagnaia e chiude davanti a Jorge Martin. Quinto Di Giannantonio dopo la pazza sfida tra Marquez e Acosta.
Il fine settimana del Mugello si chiude con il trionfo dei colori italiani. Le colline toscane hanno ospitato un Gran Premio d’Italia 2026 della MotoGP memorabile. I piloti hanno regalato duelli veraci fin dal primo metro davanti a una splendida cornice di pubblico.
“Simply the Bez”: Marco Bezzecchi vince davanti a Martin
Il pole sitter della vigilia ha costruito un capolavoro con una lucidità disarmante. Marco Bezzecchi ha subito un piccolo brivido nelle battute iniziali. Jorge Martin lo ha infatti cercato nel corpo a corpo, ma il pilota italiano ha resistito. Grazie a questa prova di forza, Bezzecchi ha conquistato la sua prima vittoria in carriera al Mugello.
Nella parte iniziale della corsa il pilota dell’Aprilia ha ceduto momentaneamente alla Ducati di Bagnaia. Al quattordicesimo passaggio ha però sferrato il controsorpasso decisivo alla San Donato. Da quel momento il “Bez” si è involato in solitaria verso il traguardo. Ha chiuso così la contesa con ben 3.5 secondi di margine sulla concorrenza.
Un solido Jorge Martin ha completato la festa della casa di Noale. Lo spagnolo ha conquistato la seconda piazza, capitalizzando nel finale l’ottimo passo della sua RS-GP.
La rimonta di Pecco Bagnaia e la battaglia infuocata per la top 5
Un generoso Francesco Bagnaia ha artigliato il gradino più basso del podio. Il campione del mondo in carica scattava dalla sesta casella della griglia. “Pecco” ha firmato la rimonta più bella del primo giro e si è portato subito in terza posizione. Durante la sua rincorsa, ha siglato persino il record della pista in gara con un fulmineo 1:45.470.
Bagnaia ha accarezzato a lungo il sogno della leadership. Nel finale ha dovuto cedere il passo prima a Bez e poi a Martin. L’italiano della Ducati ha difeso con le unghie il terzo posto dal prepotente rientro di un velocissimo Ai Ogura sulla Aprilia di Trackhouse Racing.
Alle spalle dei primi tre, Marc Marquez e Pedro Acosta hanno dato vita a una gara da paura. I due futuri compagni di squadra si sono scambiati le posizioni per l’intera durata del Gran Premio. Il crollo delle gomme li ha però beffati nelle ultime tornate. Ai Ogura e un velocissimo Fabio Di Giannantonio li hanno superati nel finale. Il pilota romano ha chiuso così con uno splendido quinto posto assoluto sotto la bandiera a scacchi.
La classifica del GP d’Italia 2026 di MotoGP
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