MotoGP | In Malesia domina Marc Marquez davanti ad Acosta. Bezzecchi sbaglia nel finale

Sepang ha incoronato Marc Marquez, dominatore incontrastato della gara del GP della Malesia 2026 MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati ha trionfato in solitaria, precedendo sul traguardo la KTM di Pedro Acosta e la Ducati Gresini Racing del fratello Alex Marquez.

Giornata dal sapore agrodolce per Marco Bezzecchi (Aprilia). Il romagnolo, dopo aver battagliato a lungo per la quarta posizione con Ai Ogura, è scivolato al sesto posto negli ultimi metri a causa di una sbavatura.

Ne ha approfittato con prontezza Enea Bastianini (KTM), che ha soffiato la quinta piazza al connazionale proprio sotto la bandiera a scacchi. Gara invece da dimenticare per Francesco Bagnaia, che non è riuscito a trovare il ritmo ed ha chiuso mestamente in tredicesima posizione.

Giochi mondiali: Marquez allunga, Ducati sorpassa Aprilia

Il risultato odierno rimescola pesantemente le carte in chiave iridata. Con il contemporaneo forfait per infortunio di Jorge Martin, la classifica sorride a Marc Marquez: nel prossimo round in Qatar, al numero 93 servirà guadagnare 30 punti su Martin e 8 su Bezzecchi per festeggiare matematicamente il titolo di Campione del Mondo 2026.

Ottime notizie anche nel Mondiale Costruttori, dove la Ducati ha sorpassato l’Aprilia e si riprende la vetta della classifica generale.

La cronaca del GP Malesia 2026

La partenza: Marc Marquez scappa, Alex fa da tappo

Allo spegnimento dei semafori, Marc Marquez ha rotto subito gli indugi, infilando il fratello Alex alla prima curva e prendendosi la leadership. Nelle primissime fasi, Enea Bastianini ha tentato l’assalto alle posizioni di vertice ingaggiando un duro duello con Ai Ogura, ma ha finito per perdere terreno scivolando al settimo posto. Ne ha approfittato con estremo cinismo Pedro Acosta, che con un sorpasso all’ultima curva del primo giro si è piazzato in terza posizione.

La prima metà di gara si è sviluppata su un ritmo di pura gestione. Alex Marquez si è trasformato in un vero e proprio scudo per il fratello, facendo da tappo agli inseguitori. Questa tattica involontaria ha permesso a Marc di costruire decimo dopo decimo un margine di sicurezza, allungando oltre il secondo di vantaggio.

L’attacco di Acosta e l’errore finale di Bezzecchi

La svolta per il podio è arrivata al decimo giro: Pedro Acosta ha rotto gli indugi, scardinando la difesa di Alex Marquez con un bel sorpasso in curva 9. Liberatosi del traffico, il talento della KTM ha provato a ricucire il gap dal leader. M. Marquez ha però risposto colpo su colpo, abbassando i tempi e dilatando il suo vantaggio fino a un rassicurante margine di oltre quattro secondi.

Dietro al terzetto di testa, si è accesa un’intensa bagarre. Bezzecchi e Ogura (Aprilia Trackhouse) non si sono risparmiati, arrivando anche al contatto in curva 1 al diciottesimo giro. Il giapponese è riuscito ad aver ragione del romagnolo, andandosi a prendere il quarto posto definitivo. L’epilogo per Bezzecchi è arrivato poi nel corso dell’ultima tornata: un largo in curva 14 gli è costato la top 5, spalancando le porte all’ottimo quinto posto finale di Bastianini.

M. Marquez ha tagliato il traguardo in trionfo, tornando a vincere a Sepang dopo otto anni di digiuno. Lo spagnolo ha celebrato il successo compiendo il giro d’onore con una bandiera listata a lutto, dedicando la vittoria alle vittime del recente incidente ferroviario in Spagna.

GP Malesia 2026, la classifica finale

Pos. N° Pilota Moto Distacco 1 93 Marc Marquez Ducati – 2 37 Pedro Acosta KTM +4.172 3 73 Alex Marquez Ducati Gresini +5.955 4 79 Ai Ogura Aprilia Trackhouse +6.759 5 23 Enea Bastianini KTM Tech3 +10.896 6 72 Marco Bezzecchi Aprilia +11.259 7 10 Luca Marini Honda +17.724 8 49 Fabio Di Giannantonio Ducati VR46 +17.790 9 33 Brad Binder KTM +23.729 10 21 Franco Morbidelli Ducati VR46 +25.097 11 20 Fabio Quartararo Yamaha +25.826 12 42 Alex Rins Yamaha +27.063 13 63 Francesco Bagnaia Ducati +32.960 14 12 Maverick Viñales KTM Tech3 +34.597 15 27 Iker Lecuona Ducati Gresini +38.446 16 43 Jack Miller Yamaha Pramac +43.327 RIT 5 Johann Zarco Honda LCR Ritirato RIT 11 Diogo Moreira Honda LCR Ritirato RIT 36 Joan Mir Honda Ritirato RIT 47 Augusto Fernandez Yamaha Pramac Ritirato

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