Borgo Panigale torna sul tetto del mondo e riscrive ancora una volta i libri di storia del motociclismo. Con l’ottavo posto conquistato al traguardo del Gran Premio del Portogallo a Portimao, Marc Marquez è matematicamente Campione del Mondo MotoGP 2026 in sella alla Desmosedici del Ducati Lenovo Team, chiudendo i conti iridati con una gara d’anticipo e raggiungendo lo straordinario traguardo dei 10 titoli mondiali in carriera.

Un sigillo storico per la Casa bolognese e per il fuoriclasse spagnolo, arrivato al termine di una domenica che in pista ha visto brillare anche la grande prestazione del romagnolo Marco Bezzecchi, vincitore della gara davanti a Jorge Martin e Raul Fernandez.

Il capolavoro tattico di Marquez: Borgo Panigale festeggia il decimo sigillo

Alla vigilia della trasferta lusitana, l’unico obiettivo del box ufficiale Ducati era gestire con lucidità il margine accumulato in campionato per blindare la corona iridata senza correre rischi inutili sull’impegnativo saliscendi dell’Algarve. Scattato benissimo al via prendendo subito il comando nel primo giro, Marc Marquez ha letto alla perfezione l’evolversi della corsa quando il ritmo delle Aprilia si è fatto insostenibile.

Invece di forzare la staccata nella bagarre iniziale, il numero 93 ha scelto la via della maturità assoluta: lasciati sfilare prima Fernandez, Martin e Bezzecchi, e successivamente anche Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura e Brad Binder, lo spagnolo ha amministrato il passo fino a tagliare il traguardo in ottava posizione (appena davanti a Luca Marini e al compagno di squadra per un weekend Iker Lecuona, decimo al traguardo).

Un piazzamento d’oro che permette a Marquez di laurearsi Campione del Mondo MotoGP 2026 dopo una stagione leggendaria, culminata nella rimonta da -102 punti e nell’ingresso nell’Olimpo dei dieci volte iridati alle spalle dei soli Giacomo Agostini e Angel Nieto.

La festa della Motor Valley: Bezzecchi domina a Portimão

A rendere ancora più speciale la domenica per gli appassionati della Motor Valley ci ha pensato Marco Bezzecchi. Il pilota romagnolo ha interpretato una gara magistrale: dopo aver ricucito lo strappo sul duo di testa composto da Raul Fernandez e Jorge Martin, ha sferrato l’attacco decisivo al quindicesimo giro, involandosi in solitaria verso una vittoria meritatissima.

Positive anche le prove delle altre Ducati schierate in griglia: Fabio Di Giannantonio ha sfiorato il podio chiudendo quarto con la Desmosedici del team VR46, seguito in sesta posizione da Fermin Aldeguer (Gresini Racing), mentre Iker Lecuona ha onorato al meglio la chiamata del Ducati Lenovo Team al posto dell’infortunato Francesco Bagnaia portando a casa una solida top ten.

L’ordine d’arrivo del GP del Portogallo 2026

Pos. Pilota Team (Moto) Distacco / Giri 1 Marco Bezzecchi Aprilia Racing (Aprilia) 25 giri 2 Jorge Martin Aprilia Racing (Aprilia) +3.845 3 Raul Fernandez Superlite Trackhouse MotoGP Team (Aprilia) +5.711 4 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Ducati) +8.828 5 Ai Ogura Superlite Trackhouse MotoGP Team (Aprilia) +10.305 6 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP (Ducati) +14.107 7 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing (KTM) +17.465 8 Marc Marquez Ducati Lenovo Team (Ducati) +18.162 9 Luca Marini Honda HRC Castrol (Honda) +18.599 10 Iker Lecuona Ducati Lenovo Team (Ducati) +22.275 11 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 (KTM) +24.028 12 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team (Yamaha) +25.059 13 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP (Yamaha) +25.746 14 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team (Yamaha) +33.146 15 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Ducati) +34.495 16 Pol Espargaro Red Bull KTM Tech3 (KTM) +34.724 17 Jake Dixon Honda HRC Castrol (Honda) +34.951 18 Augusto Fernandez Prima Pramac Yamaha MotoGP (Yamaha) +1:00.917 19 Diogo Moreira Pro Honda LCR (Honda) +1 giro RT Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP (Ducati) Ritirato (11 giri) RT Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing (KTM) Ritirato (5 giri) RT Johann Zarco Castrol Honda LCR (Honda) Ritirato (1 giro)

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