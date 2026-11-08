MotoGP | GP Qatar, Bezzecchi domina e vince davanti a Marc Marquez!

Nella suggestiva cornice notturna di un contestatissimo GP del Qatar 2026 di MotoGP, Marco Bezzecchi si rende protagonista di una prova d’autore, dominando dal primo all’ultimo giro e rinviando la festa di Marc Marquez. Una vittoria cristallina per il pilota italiano, costruita su un passo gara insostenibile per la concorrenza e una gestione impeccabile.

Il catalano della Ducati incassa comunque un prezioso 2° posto che lo proietta a +60 punti in classifica generale su Jorge Martin (7°), vedendo l’iride a un passo a due gare dalla conclusione.

Fuga Aprilia al via, Marquez in gestione

Allo spegnimento dei semafori, Bezzecchi fa valere la pole position difendendosi con grinta alla staccata di curva 1. Alle sue spalle si scatenano subito le RS-GP del team Trackhouse: Raúl Fernández sfila d’imperio la Ducati di Marc Marquez conquistando la seconda piazza, mentre Ai Ogura e Pedro Acosta ingaggiano un duello infuocato per la quarta posizione. Nelle battute iniziali, la coppia di testa formata da Bezzecchi e Fernández allunga con decisione, scavando un margine superiore al secondo e mezzo sugli inseguitori.

Con Marquez intento a gestire le coperture nelle prime fasi, è Pedro Acosta a salire alla ribalta: il talento della KTM sferra un bell’attacco al quarto giro strappando la terza posizione al catalano. La fiammata dello spagnolo dura tuttavia poco: complice un problema di pressione alle gomme, Acosta perde progressivamente ritmo a partire dal 6° giro, restituendo strada a Marquez che inizia la sua rincorsa verso il podio.

Il ritorno di Marc e l’assolo di Bezzecchi

Nella seconda metà di gara il ritmo di Marquez cambia drasticamente. A suon di parziali record, il #93 ricuce lo strappo di oltre due secondi che lo separava dalla seconda posizione, superando la resistenza di Fernández al 20° dei 22 giri previsti. Davanti a tutti, però, la cavalcata di Bezzecchi è ormai inafferrabile: il romagnolo amministra il vantaggio con autorità e taglia il traguardo da vincitore assoluto.

Sul gradino più basso del podio sale un eccellente Raúl Fernández (3°), abile nel finale a difendere la posizione dal compagno di marca Ai Ogura (4°). Quinta piazza per Enea Bastianini (KTM-Tech3), seguito dal compagno di marca Acosta. Prova di immenso stoicismo per Jorge Martin (7°): il pilota madrileno, ancora fortemente limitato dall’infortunio al polso, stringe i denti e artiglia i punti necessari per tenere aritmeticamente aperta la contesa iridata.

Con il 2° posto di oggi, Marc è vicinissimo al titolo. Nel penultimo GP della stagione in Portogallo, gli basteranno 14 punti per conquistare il decimo Mondiale.

A completare la zona punti ci sono Fabio Di Giannantonio (8° su Ducati VR46), Johann Zarco (9° su Honda-LCR) e Iker Lecuona (10° su Ducati-Gresini), ottimo sostituto dell’infortunato Álex Márquez sul traguardo in top 10. Seguono Franco Morbidelli (11°) e Fermín Aldeguer (12°).

MotoGP GP Qatar 2026, la classifica finale

Pos N° Pilota Team Moto Giri Gap / Tempo 1 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 22 41:29.173 2 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 22 +3.083 3 25 Raúl Fernández SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 22 +3.614 4 79 Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team Aprilia 22 +4.885 5 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 22 +6.948 6 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 22 +7.413 7 89 Jorge Martín Aprilia Racing Aprilia 22 +14.023 8 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 22 +15.517 9 5 Johann Zarco Castrol Honda LCR Honda 22 +16.257 10 27 Iker Lecuona BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 22 +17.958 11 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 22 +20.275 12 54 Fermín Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 22 +20.576 13 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 22 +21.095 14 96 Jake Dixon Honda HRC Castrol Honda 22 +28.734 15 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 16 +6 Laps 16 11 Diogo Moreira Pro Honda LCR Honda 15 +7 Laps

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