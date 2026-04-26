MotoGP | GP Spagna, dominio Alex Marquez. Bezzecchi sul podio, ritirati Bagnaia e Marc Marquez

La gara del GP di Spagna MotoGP 2026 a Jerez de la Frontera, si è chiusa nel segno incontrastato di Alex Marquez. Lo spagnolo del Gresini Racing ha dominato la scena andalusa conquistando una vittoria d’autorità davanti al proprio pubblico di casa.

Sul podio salgono anche un solidissimo Marco Bezzecchi (Aprilia), che grazie a questo piazzamento consolida la sua leadership nel Mondiale, e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), protagonista di una prova estremamente consistente.

La gara è stata però profondamente caratterizzata dai pesanti ritiri dei due grandi attesi della vigilia: Marc Marquez è caduto nelle fasi iniziali, mentre Francesco Bagnaia è stato costretto alla resa per un problema tecnico a metà corsa.

Il riassunto della gara: Alex Marquez imbattibile, incubo per i top rider

Allo spegnimento dei semafori rossi è stato Marc Marquez a prendere il comando con uno scatto fulmineo, ma il sogno del nove volte iridato si è spezzato già al secondo giro con una scivolata in curva 11 che lo ha estromesso dai giochi. Da quel preciso istante, Alex Marquez ha preso saldamente le redini della corsa, impostando un ritmo insostenibile per la concorrenza.

Marco Bezzecchi ha provato con caparbietà a tenere il passo della Ducati #73, ma alla fine ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore davanti a un ottimo Di Giannantonio.

Per il team Ducati ufficiale la domenica andalusa si è rivelata amarissima: Francesco Bagnaia, dopo aver impostato una buona rimonta, è stato vittima di un calo di pressione improvviso allo pneumatico anteriore che lo ha costretto al ritiro al 13° giro. Per il team factory di Borgo Panigale si tratta della nona gara consecutiva senza podio, un record negativo a livello storico.

Alle spalle dei primi tre, Jorge Martin ha chiuso quarto precedendo il solido duo Aprilia Trackhouse composto da Ai Ogura (splendido quinto) e Raul Fernandez.

Johann Zarco si è confermato la migliore delle Honda con un settimo posto grintoso, finendo davanti a Enea Bastianini (KTM) e a un buon Fermin Aldeguer, ancora in fase di ripresa dal suo infortunio al femore.

Pedro Acosta ha chiuso a fatica la top 10, pesantemente penalizzato dal danneggiamento delle alette aerodinamiche dopo un contatto nelle fasi iniziali della corsa.

Gara MotoGP Jerez 2026, la classifica finale

Posizione Pilota Numero Tempo / Gap Moto 1 Alex Marquez 73 – Ducati 2 Marco Bezzecchi 72 +1.903 Aprilia 3 Fabio Di Giannantonio 49 +5.796 Ducati 4 Jorge Martin 89 +9.229 Aprilia 5 Ai Ogura 79 +9.891 Aprilia 6 Raul Fernandez 25 +10.614 Aprilia 7 Johann Zarco 5 +13.039 Honda 8 Enea Bastianini 23 +14.411 KTM 9 Fermin Aldeguer 54 +19.778 Ducati 10 Pedro Acosta 37 +22.431 KTM 11 Brad Binder 33 +22.799 KTM 12 Franco Morbidelli 21 +24.867 Ducati 13 Luca Marini 10 +26.871 Honda 14 Fabio Quartararo 20 +29.532 Yamaha 15 Joan Mir 36 +29.899 Honda 16 Alex Rins 42 +32.921 Yamaha 17 Diogo Moreira 11 +36.656 Honda 18 Jack Miller 43 +37.577 Yamaha 19 Toprak Razgatlioglu 7 +44.557 Yamaha 20 Augusto Fernandez 47 +1:05.023 Yamaha RT Francesco Bagnaia 63 Ritirato Ducati RT Lorenzo Savadori 32 Ritirato Aprilia RT Marc Marquez 93 Ritirato Ducati

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