MotoGP | GP USA: Bezzecchi vince ancora, 1-2 Aprilia. Ducati ai piedi del podio

Il GP USA 2026 di MotoGP consegna alla storia una versione monumentale di Marco Bezzecchi. Il pilota riminese ha trasformato il COTA nel proprio giardino di casa, centrando la terza vittoria consecutiva stagionale e riprendendosi la leadership del mondiale con una prova di forza senza appello. Ancora dominante l’Aprilia con Jorge Martin in P2, Ducati ai piedi del podio con Di Giannantonio.

MotoGP USA 2026, Bezzecchi vince ancora!

Nonostante la penalità in griglia, il “Bez” ha impiegato un solo giro per sbarazzarsi della concorrenza: un attacco deciso su Acosta ha dato il via a una cavalcata solitaria che lo ha portato a infrangere il record storico di 121 giri consecutivi in testa a un Gran Premio di MotoGP.

Un ruolino di marcia impressionante che ha trascinato l’Aprilia verso la seconda doppietta consecutiva, completata dal secondo posto di Jorge Martin. Nella giornata di ieri, grazie alla vittoria nella Sprint, lo spagnolo era salito momentaneamente al comando della classifica iridata. Ora è tornato al 2° posto, proprio alle spalle del compagno di team Bezzecchi. Sul podio texano anche la KTM di Pedro Acosta.

Ducati a due facce: Diggia solido, Bagnaia in crisi

In casa Ducati, il bilancio della domenica texana è amaro. Il migliore del marchio è Fabio Di Giannantonio: il poleman del team VR46 ha chiuso ai piedi del podio, confermandosi il pilota più costante del pacchetto di Borgo Panigale in questo weekend.

Bella rimonta di Marc Marquez. Lo spagnolo, penalizzato da un Long Lap Penalty scontato nelle fasi iniziali, è scivolato fuori dalla top 10 per poi dare vita a una risalita rabbiosa. Marquez ha chiuso quinto, vincendo un serrato duello con Enea Bastianini (KTM-Tech3) e il fratello Alex (Ducati-Gresini).

Il vero punto interrogativo della domenica riguarda però Pecco Bagnaia. Il campione del mondo, rimasto agganciato al gruppo di testa per metà gara, è letteralmente affondato nel finale. Un calo prestazionale vistoso e preoccupante lo ha visto scivolare fino alla decima posizione.

MotoGP Usa, i risultati della Gara

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook