Marc Marquez ha annunciato il proprio ritiro dalla MotoGP al termine della stagione 2026. Il pilota spagnolo ha comunicato la decisione in modo del tutto inatteso, mostrando un cartello in diretta televisiva dal box Ducati pochi istanti prima dell’inizio delle prove libere 1 del Gran Premio di Valencia.

A stretto giro è arrivato anche il comunicato ufficiale del Ducati Lenovo Team a confermare lo scenario. La gara di domenica sul tracciato spagnolo sarà quindi l’ultima apparizione in carriera del fuoriclasse di Cervera nel Motomondiale e l’atto conclusivo della sua avventura con i colori di Borgo Panigale. Su 1000cuorimotori.it seguiremo con una diretta testuale la conferenza stampa di Marc Marquez, fissata per le 12:15.

A message from @marcmarquez93 🚨 BREAKING NEWS: This will be Marc Marquez’s LAST RACE IN #MotoGP #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WvgDWBPA6b — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

L’addio da campione del mondo a 33 anni

La scelta di Marquez ha colto di sorpresa l’intero paddock per tempistiche e contesto, anche se sembrava potesse essere effettivamente nell’aria. Il numero 93 ha deciso di fermarsi a 33 anni proprio al culmine della sua rinascita sportiva, subito dopo aver messo in bacheca il decimo titolo mondiale della carriera, il secondo consecutivo in sella alla Desmosedici ufficiale.

A rendere ancora più clamoroso il passo indietro è la situazione contrattuale dello spagnolo. Marquez aveva infatti già firmato un accordo valido fino al 2028, stagioni in cui avrebbe dovuto dividere il garage ufficiale Ducati con Pedro Acosta.

Terremoto sul mercato Ducati 2027: ipotesi Aldeguer

L’uscita di scena anticipata del campione del mondo apre una voragine inaspettata nei piani sportivi di Borgo Panigale. I vertici emiliani si trovano ora costretti a individuare in tempi rapidi il pilota giusto da affiancare a Pedro Acosta nel team factory per la prossima stagione.

Tra le soluzioni più accreditate al momento c’è la promozione di Fermín Aldeguer. Il giovane spagnolo era già destinato a lasciare il team Gresini per approdare nella squadra VR46 nel 2027, ma il vuoto lasciato da Marquez cambia radicalmente le carte in tavola.

Se Ducati dovesse decidere di portare direttamente Aldeguer sulla moto ufficiale, si innescherebbe un inevitabile effetto domino sul mercato piloti, liberando a cascata una sella di primo piano all’interno della struttura VR46.

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