MotoGP | GP Misano 2026, vince Marc Marquez ed è leader del Mondiale. Caduta per Bezzecchi

da Misano – Marc Marquez con la sua Ducati ha conquistato la vittoria nel GP di Misano MotoGP 2026, balzando così in testa alla classifica del Mondiale insieme a Jorge Martin, arrivato 5° al traguardo.

Secondo posto per Alex Marquez, per una strepitosa doppietta della famiglia catalana. A completare il podio ci ha pensato Pedro Acosta su KTM. Una domenica da dimenticare, invece, per i due attesissimi idoli di casa: Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia sono stati costretti al ritiro a causa di due pesanti cadute.

La partenza: tonfo Bezzecchi, cade anche Bagnaia

La gara si è infiammata fin dallo spegnimento dei semafori. Marco Bezzecchi, scattato dalla pole position e voglioso di riscatto dopo il secondo posto nella Sprint, era riuscito a mantenere la testa della corsa davanti a Marc Marquez e Jorge Martin.

Tuttavia, la leadership del pilota Aprilia è durata meno di un giro: una rovinosa caduta al ‘Curvone’ nel corso della prima tornata ha infranto i sogni di gloria del “Bez”, facendogli perdere punti pesantissimi nella corsa al titolo.

EARLY EARLY DRAMA! BEZZECCHI HAS CRASHED OUT OF THE LEAD 😱#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/WLIHTCc3oi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2026

Con l’uscita di scena dell’idolo locale, la corsa ha perso al sesto passaggio anche Francesco Bagnaia, in grande difficoltà per tutto il fine settimana e relegato a centro gruppo in nona posizione. Il torinese è infatti scivolato, raccogliendo un altro pesante “zero” stagionale.

La supremazia dei Marquez, mentre Martin cede il passo

Liberatosi di Bezzecchi, Marc Marquez ha ingaggiato un acceso duello con Martin. Il pilota dell’Aprilia è riuscito a prendere il comando al settimo giro con un bel sorpasso alla curva Rio, arrivando ad allungare fino a otto decimi. La risposta del #93 non si è però fatta attendere: al dodicesimo passaggio Marc ha ripreso e superato Martin, tornando leader indiscusso.

Another tough day at the office for @PeccoBagnaia, who has crashed out in front of his home crowd 💔#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/Z5tjssOZXC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2026

Da quel momento, Martin ha subito un vero e proprio tracollo verticale. Il madrileno è stato sfilato prima da Alex Marquez (14° giro), poi da un arrembante Acosta (16° giro) e infine anche da Fermin Aldeguer, chiudendo in un’amara quinta posizione.

Nel finale, Alex Marquez ha provato a ricucire il gap portandosi a mezzo secondo dal fratello maggiore, senza riuscirci. Marc ha saputo gestire magistralmente il vantaggio, alzando di nuovo il ritmo a tre giri dalla fine, transitando trionfante sotto la bandiera a scacchi e conquistando la vetta della classifica generale. Aldeguer, Martin e Raul Fernandez hanno completato la prima top 6 tutta spagnola della storia della MotoGP.

Detto di Marc Marquez e Martin in testa a pari punti in classifica, con il ducatista davanti per il maggior numero di vittorie, Bezzecchi è sempre terzo, ma ora attardato di 33 punti dalla vetta.

GP Misano MotoGP 2026, la classifica

Pos N° Pilota Moto Distacco 1 93 Marc Marquez Ducati – 2 73 Alex Marquez Ducati Gresini + 0.657 3 37 Pedro Acosta KTM + 2.326 4 54 Fermin Aldeguer Ducati Gresini + 6.027 5 89 Jorge Martin Aprilia + 14.021 6 25 Raul Fernandez Aprilia Tech3 + 18.252 7 49 Fabio Di Giannantonio Ducati VR46 + 20.581 8 23 Enea Bastianini KTM Tech3 + 20.858 9 10 Luca Marini Honda + 22.911 10 20 Fabio Quartararo Yamaha + 23.229 11 33 Brad Binder KTM + 23.905 12 7 Toprak Razgatlioglu Yamaha Pramac + 28.031 13 21 Franco Morbidelli Ducati VR46 + 28.927 14 44 Pol Espargaro KTM Tech3 + 31.792 Rit. 5 Johann Zarco Honda LCR Ritirato Rit. 42 Alex Rins Yamaha Ritirato Rit. 63 Francesco Bagnaia Ducati Ritirato Rit. 36 Joan Mir Honda Ritirato Rit. 11 Diogo Moreira Honda LCR Ritirato Rit. 43 Jack Miller Yamaha Pramac Ritirato Rit. 72 Marco Bezzecchi Aprilia Ritirato

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook