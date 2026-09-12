Motor Valley
MotoGP | Sprint Misano, vince Marc Marquez davanti a Bezzecchi e Martin!
Trionfo di forza per Marc Marquez nella Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Ottimo secondo posto per l’Aprilia di Marco Bezzecchi davanti al compagno di squadra Jorge Martin. Solo 13° Pecco Bagnaia.
da Misano – A trionfare nella Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2026 MotoGP a Misano è stato un formidabile Marc Marquez, capace di imporre il proprio ritmo fin dai primissimi metri. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati ha piegato la resistenza del poleman Marco Bezzecchi (Aprilia), che si è dovuto accontentare di un comunque prezioso secondo posto. A completare il podio, grazie a un’ottima rimonta, è stato Jorge Martin sull’altra RS-GP targata Aprilia.
La partenza e la fuga: Marquez sorprende subito Bezzecchi
Lo start è stato il momento chiave della corsa. Allo spegnimento dei semafori rossi, Marc Marquez ha sfoderato un riflesso perfetto, bruciando l’Aprilia di Bezzecchi (partito dalla pole) e prendendosi di prepotenza la testa della corsa. Alle loro spalle si è subito piazzato Fabio Di Giannantonio, tallonato da Jorge Martin in rapida risalita.
Una volta al comando, Marquez ha messo in mostra un ritmo forsennato. Già al secondo passaggio lo spagnolo ha iniziato ad allungare, per poi infliggere il colpo di grazia a suon di giri veloci: al terzo giro ha stampato un 1:30.936, abbassato ulteriormente al quarto (1:30.822) e infine portato a un clamoroso 1:30.734 all’undicesimo passaggio. Una gestione di gara impeccabile che ha impedito a Bezzecchi, pur provandoci (arrivando a mezzo secondo di distacco all’ottavo giro), di sferrare un vero e proprio attacco.
La risalita di Martin e la lotta a centro gruppo
Se la lotta per la vittoria si è delineata in fretta, quella per il gradino più basso del podio si è accesa al settimo giro, quando Jorge Martin è riuscito a superare Fabio Di Giannantonio conquistando la terza piazza definitiva. “Diggia” ha poi chiuso quarto, tenendosi alle spalle la Ducati di Alex Marquez per una solida top 5.
La Sprint Race ha visto anche momenti di tensione, come la caduta al terzo giro di Fabio Quartararo: al Carro il francese ha perso l’anteriore della sua Yamaha scivolando e rischiando di coinvolgere Moreira. Nelle retrovie è andata in scena una dura lotta per la sesta posizione tra il rookie Fermin Aldeguer (poi scivolato ottavo) e Pedro Acosta, con l’alfiere KTM capace di spuntarla alla bandiera a scacchi.
Gara difficile per Francesco Bagnaia: mai in partita, il piemontese ha chiuso la sua corsa in un’anonima tredicesima posizione, confermando i problemi di feeling con l’anteriore emersi in mattinata.
Classifica Sprint Race – GP Misano MotoGP 2026
|Pos
|N°
|Pilota
|Moto
|Distacco
|1
|93
|Marc Marquez
|Ducati
|–
|2
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|+ 1.068
|3
|89
|Jorge Martin
|Aprilia
|+ 3.538
|4
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati VR46
|+ 3.968
|5
|73
|Alex Marquez
|Ducati Gresini
|+ 4.348
|6
|37
|Pedro Acosta
|KTM
|+ 6.944
|7
|25
|Raul Fernandez
|Aprilia Trackhouse
|+ 7.707
|8
|54
|Fermin Aldeguer
|Ducati Gresini
|+ 8.832
|9
|10
|Luca Marini
|Honda
|+ 11.712
|10
|5
|Johann Zarco
|Honda LCR
|+ 14.534
|11
|11
|Diogo Moreira
|Honda LCR
|+ 17.043
|12
|21
|Franco Morbidelli
|Ducati VR46
|+ 17.405
|13
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|+ 17.763
|14
|33
|Brad Binder
|KTM
|+ 18.181
|15
|23
|Enea Bastianini
|KTM Tech3
|+ 18.476
|16
|44
|Pol Espargaro
|KTM Tech3
|+ 18.752
|17
|7
|Toprak Razgatlioglu
|Yamaha Pramac
|+ 20.698
|18
|43
|Jack Miller
|Yamaha Pramac
|+ 21.113
|19
|42
|Alex Rins
|Yamaha
|+ 21.740
|20
|36
|Joan Mir
|Honda
|+ 22.054
|21
|20
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|+ 24.419 (Caduto e ripartito)
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook