MotoGP | Sprint Misano, vince Marc Marquez davanti a Bezzecchi e Martin!

da Misano – A trionfare nella Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2026 MotoGP a Misano è stato un formidabile Marc Marquez, capace di imporre il proprio ritmo fin dai primissimi metri. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati ha piegato la resistenza del poleman Marco Bezzecchi (Aprilia), che si è dovuto accontentare di un comunque prezioso secondo posto. A completare il podio, grazie a un’ottima rimonta, è stato Jorge Martin sull’altra RS-GP targata Aprilia.

La partenza e la fuga: Marquez sorprende subito Bezzecchi

Lo start è stato il momento chiave della corsa. Allo spegnimento dei semafori rossi, Marc Marquez ha sfoderato un riflesso perfetto, bruciando l’Aprilia di Bezzecchi (partito dalla pole) e prendendosi di prepotenza la testa della corsa. Alle loro spalle si è subito piazzato Fabio Di Giannantonio, tallonato da Jorge Martin in rapida risalita.

Una volta al comando, Marquez ha messo in mostra un ritmo forsennato. Già al secondo passaggio lo spagnolo ha iniziato ad allungare, per poi infliggere il colpo di grazia a suon di giri veloci: al terzo giro ha stampato un 1:30.936, abbassato ulteriormente al quarto (1:30.822) e infine portato a un clamoroso 1:30.734 all’undicesimo passaggio. Una gestione di gara impeccabile che ha impedito a Bezzecchi, pur provandoci (arrivando a mezzo secondo di distacco all’ottavo giro), di sferrare un vero e proprio attacco.

La risalita di Martin e la lotta a centro gruppo

Se la lotta per la vittoria si è delineata in fretta, quella per il gradino più basso del podio si è accesa al settimo giro, quando Jorge Martin è riuscito a superare Fabio Di Giannantonio conquistando la terza piazza definitiva. “Diggia” ha poi chiuso quarto, tenendosi alle spalle la Ducati di Alex Marquez per una solida top 5.

La Sprint Race ha visto anche momenti di tensione, come la caduta al terzo giro di Fabio Quartararo: al Carro il francese ha perso l’anteriore della sua Yamaha scivolando e rischiando di coinvolgere Moreira. Nelle retrovie è andata in scena una dura lotta per la sesta posizione tra il rookie Fermin Aldeguer (poi scivolato ottavo) e Pedro Acosta, con l’alfiere KTM capace di spuntarla alla bandiera a scacchi.

Gara difficile per Francesco Bagnaia: mai in partita, il piemontese ha chiuso la sua corsa in un’anonima tredicesima posizione, confermando i problemi di feeling con l’anteriore emersi in mattinata.

Classifica Sprint Race – GP Misano MotoGP 2026

Pos N° Pilota Moto Distacco 1 93 Marc Marquez Ducati – 2 72 Marco Bezzecchi Aprilia + 1.068 3 89 Jorge Martin Aprilia + 3.538 4 49 Fabio Di Giannantonio Ducati VR46 + 3.968 5 73 Alex Marquez Ducati Gresini + 4.348 6 37 Pedro Acosta KTM + 6.944 7 25 Raul Fernandez Aprilia Trackhouse + 7.707 8 54 Fermin Aldeguer Ducati Gresini + 8.832 9 10 Luca Marini Honda + 11.712 10 5 Johann Zarco Honda LCR + 14.534 11 11 Diogo Moreira Honda LCR + 17.043 12 21 Franco Morbidelli Ducati VR46 + 17.405 13 63 Francesco Bagnaia Ducati + 17.763 14 33 Brad Binder KTM + 18.181 15 23 Enea Bastianini KTM Tech3 + 18.476 16 44 Pol Espargaro KTM Tech3 + 18.752 17 7 Toprak Razgatlioglu Yamaha Pramac + 20.698 18 43 Jack Miller Yamaha Pramac + 21.113 19 42 Alex Rins Yamaha + 21.740 20 36 Joan Mir Honda + 22.054 21 20 Fabio Quartararo Yamaha + 24.419 (Caduto e ripartito)

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