Motor Valley
Eventi nella Motor Valley: ecco il programma di Automotoretrò 2026
Parma sarà il centro della Motor Valley, grazie ad Automotoretrò 2026. Tanti gli eventi, dinamici e non, per gli appassionati di motori.
Il centro della Motor Valley, nel prossimo weekend sarà Parma. Prevista per il weekend del 7-8 marzo la fiera Automotoretrò 2026. Una delle più antiche fiere europee del settore riesce ancora a richiamare tantissimi appassionati. Il programma di questa due giorni prevede tanti incontri ed eventi dinamici, per soddisfare tutti i gusti.
Arriva Automotoretrò 2026
Talk, incontri e presentazioni dedicati al mondo motoristico. Questa è una perfetta sintesi per capire che cosa è questa fiera. Dal 1983, Automotoretrò rappresenta uno degli eventi di punta del settore. Stando al calendario italiano, che ovviamente interessa molto l’area della Motor Valley, questa è sempre la prima fiera dell’anno.
Il via definitivo avverrà il 7 marzo alle ore 10, quando verrà trasmesso il videomessaggio dell’Onorevole Isabella Tovaglieri e dell’Onorevole Giovanni Battista Tombolato. A breve distanza partirà la 100km, con un percorso che si svilupperà tra le terre di Giovannino Guareschi. Alle 10:30 ecco il talk “Nuove e vecchie generazioni a confronto“, moderato da Pierluigi Bonora. I partecipanti saranno il giovanissimo creator Noah Cooks, Giampaolo Dallara e Tonino Lamborghini.
Alle 12, ecco il talk “Panduma: il ritorno“, con la partecipazione di Fabrizio Crubbo e Salvatore Morabito. Dalle 14:30, spazio a “Il marchio storico come patrimonio culturale“, gli speaker saranno Stefano Agazzi, Alessandro Maccolini e Patrizio De Ferri. Ci sarà poi, alle 16, la presentazione del volume 55 barra 5, su Alberto Zambelli Rain. Alle 17 invece, ecco la quarta edizione della mostra “Donne e Motori? Gioie e basta“, in collaborazione con il Museo Fratelli Cozzi.
Il programma di domenica 8 marzo
La giornata di domenica si aprirà con un evento tutto al femminile. Dalle 10:30, all’interno del padiglione 2, ci sarà “Mal d’Africa al Femminile: Le Donne della Parigi-Dakar“. Il moderatore della mattinata sarà nuovamente Pierluigi Bonora, a intervenire saranno Rebecca Busi, Carolina Tedeschi ed Elena Giaveri. Una visione totalmente Rosa su una delle competizioni più importanti e riconoscibili in assoluto sul rally.
Alle 11:45, all’interno della Sala Barilla, ci sarà invece la premiazione della 100km corsa il giorno precedente. Dalle 12, di nuovo all’interno del padiglione 2, ecco l’appuntamento con “Stanguellini: il Pioniere della Motor Valley“. L’evento sarà composto da un’intervista che il giornalista Paolo Martocchia farà a Sandro Grimaldi e Francesco Maurizi.
Ma la domenica sarà caratterizzata anche da altri due appuntamenti imperdibili. Il primo sarà il “Meeting Internazionale – Lancia Delta Integrale“, riservato a tutti coloro che possiedono questa macchina. Per gli interessati, sarà possibile registrarsi tramite il sito apposito. Sempre l’8 marzo, si svolgerà anche l’Anteprima del Panda Raid 2026, il rally di 6 tappe che si svolge tra le strade del Marocco. In collaborazione con Scuderia Omega a.s.d., Automotoretrò presenterà gli equipaggi FIAT Panda che parteciperanno alla competizione.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook