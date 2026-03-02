Eventi nella Motor Valley: ecco il programma di Automotoretrò 2026

Il centro della Motor Valley, nel prossimo weekend sarà Parma. Prevista per il weekend del 7-8 marzo la fiera Automotoretrò 2026. Una delle più antiche fiere europee del settore riesce ancora a richiamare tantissimi appassionati. Il programma di questa due giorni prevede tanti incontri ed eventi dinamici, per soddisfare tutti i gusti.

Arriva Automotoretrò 2026

Talk, incontri e presentazioni dedicati al mondo motoristico. Questa è una perfetta sintesi per capire che cosa è questa fiera. Dal 1983, Automotoretrò rappresenta uno degli eventi di punta del settore. Stando al calendario italiano, che ovviamente interessa molto l’area della Motor Valley, questa è sempre la prima fiera dell’anno.

Il via definitivo avverrà il 7 marzo alle ore 10, quando verrà trasmesso il videomessaggio dell’Onorevole Isabella Tovaglieri e dell’Onorevole Giovanni Battista Tombolato. A breve distanza partirà la 100km, con un percorso che si svilupperà tra le terre di Giovannino Guareschi. Alle 10:30 ecco il talk “Nuove e vecchie generazioni a confronto“, moderato da Pierluigi Bonora. I partecipanti saranno il giovanissimo creator Noah Cooks, Giampaolo Dallara e Tonino Lamborghini.

Alle 12, ecco il talk “Panduma: il ritorno“, con la partecipazione di Fabrizio Crubbo e Salvatore Morabito. Dalle 14:30, spazio a “Il marchio storico come patrimonio culturale“, gli speaker saranno Stefano Agazzi, Alessandro Maccolini e Patrizio De Ferri. Ci sarà poi, alle 16, la presentazione del volume 55 barra 5, su Alberto Zambelli Rain. Alle 17 invece, ecco la quarta edizione della mostra “Donne e Motori? Gioie e basta“, in collaborazione con il Museo Fratelli Cozzi.

Il programma di domenica 8 marzo

La giornata di domenica si aprirà con un evento tutto al femminile. Dalle 10:30, all’interno del padiglione 2, ci sarà “Mal d’Africa al Femminile: Le Donne della Parigi-Dakar“. Il moderatore della mattinata sarà nuovamente Pierluigi Bonora, a intervenire saranno Rebecca Busi, Carolina Tedeschi ed Elena Giaveri. Una visione totalmente Rosa su una delle competizioni più importanti e riconoscibili in assoluto sul rally.

Alle 11:45, all’interno della Sala Barilla, ci sarà invece la premiazione della 100km corsa il giorno precedente. Dalle 12, di nuovo all’interno del padiglione 2, ecco l’appuntamento con “Stanguellini: il Pioniere della Motor Valley“. L’evento sarà composto da un’intervista che il giornalista Paolo Martocchia farà a Sandro Grimaldi e Francesco Maurizi.

Ma la domenica sarà caratterizzata anche da altri due appuntamenti imperdibili. Il primo sarà il “Meeting Internazionale – Lancia Delta Integrale“, riservato a tutti coloro che possiedono questa macchina. Per gli interessati, sarà possibile registrarsi tramite il sito apposito. Sempre l’8 marzo, si svolgerà anche l’Anteprima del Panda Raid 2026, il rally di 6 tappe che si svolge tra le strade del Marocco. In collaborazione con Scuderia Omega a.s.d., Automotoretrò presenterà gli equipaggi FIAT Panda che parteciperanno alla competizione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook