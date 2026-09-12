Motor Valley
MotoGP | Misano, Qualifiche: pole da record per Bezzecchi. M. Marquez 2°, Bagnaia solo 14°
Il resoconto delle qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Marco Bezzecchi conquista la pole position abbattendo il muro dell’1:30. Prima fila per Marc Marquez e Aldeguer. Bagnaia 14°, eliminato in Q1.
da Misano – Le qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2026 MotoGP a Misano incoronano Marco Bezzecchi, autore di una pole position stratosferica e da record. Il pilota dell’Aprilia scatterà dalla prima casella, affiancato in prima fila dalla Ducati di Marc Marquez e da un sorprendente Fermin Aldeguer, terzo, che era arrivato dalla Q1.
Dalla sala stampa del Misano World Circuit siamo a commentare una sessione che vede sia l’esaltazione per il giro perfetto del “Bez”, che la conferma della stagione da incubo Francesco Bagnaia. Il ducatista, all’ultima uscita in rosso davanti al pubblico della Motor Valley, non è riuscito a superare il taglio del Q1, palesando gravi problemi di feeling con l’anteriore. Sarà costretto a una gara tutta in salita partendo quattordicesimo.
Q1: Bagnaia in crisi, passano Fernandez e Aldeguer
La prima sessione di qualifica si è aperta subito con un brivido. Francesco Bagnaia ha provato a dettare il ritmo fermando il cronometro sul 1:31.161 nei primi minuti, ma si è subito capito che la sua Ducati non rispondeva come dovuto. Quando il piemontese ha provato a spingere per abbassare il limite, sono emerse evidenti difficoltà in fase di inserimento curva e poca confidenza con l’anteriore.
A svettare è stata così l’Aprilia di Raul Fernandez, che ha staccato il miglior tempo in 1:30.535. Negli ultimissimi istanti, Fermin Aldeguer (Ducati) ha trovato il giro giusto per prendersi la seconda posizione, beffando la Yamaha di Fabio Quartararo (terzo e 13° in griglia). Bagnaia, incapace di migliorarsi nel time attack finale, è scivolato in quarta posizione, condannandosi alla 14esima casella di partenza.
La sintesi del Q2: il capolavoro di Bezzecchi, doppietta di cadute per Alex Marquez
Il Q2, la caccia vera e propria alla pole position, è stato incandescente. Il primo a far segnare un tempo di riferimento è stato Alex Marquez (Gresini) in 1:30.733, prima di finire a terra alla curva della Quercia. A nove minuti dal termine, è salito in cattedra Marc Marquez: dopo aver abortito il primissimo tentativo per una sbavatura, il 93 della Ducati si è preso la pole provvisoria girando in 1:30.504 davanti a Morbidelli.
La magia, però, era nell’aria ed è arrivata a otto minuti dalla bandiera a scacchi. Marco Bezzecchi ha estratto dal cilindro un giro clamoroso, abbattendo il muro dell’1:30: il suo 1:29.982 è il nuovo giro record. Marc Marquez ha provato a replicare negli ultimi secondi, ma si è dovuto fermare a 198 millesimi dalla vetta, accontentandosi del secondo posto.
Terzo, a sorpresa, un arrembante Fermin Aldeguer. Da segnalare negli ultimi minuti la scivolata di Fabio Di Giannantonio, che si è comunque assicurato il quarto posto, aprendo la seconda fila con Martin e Marini e una seconda caduta per Alex Marquez.
Classifica Q2 – GP San Marino 2026
|Pos
|N°
|Pilota
|Moto
|Tempo
|Distacco
|1
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|1:29.982
|–
|2
|93
|Marc Marquez
|Ducati
|1:30.180
|+0.198
|3
|54
|Fermin Aldeguer
|Ducati Gresini
|1:30.350
|+0.368
|4
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati VR46
|1:30.386
|+0.404
|5
|89
|Jorge Martin
|Aprilia
|1:30.569
|+0.587
|6
|10
|Luca Marini
|Honda
|1:30.609
|+0.627
|7
|37
|Pedro Acosta
|KTM
|1:30.640
|+0.658
|8
|21
|Franco Morbidelli
|Ducati VR46
|1:30.643
|+0.661
|9
|73
|Alex Marquez
|Ducati Gresini
|1:30.696
|+0.714
|10
|25
|Raul Fernandez
|Aprilia Trackhouse
|1:30.853
|+0.871
|11
|5
|Johann Zarco
|Honda LCR
|1:30.887
|+0.905
|12
|44
|Pol Espargaro
|KTM Tech3
|1:31.180
|+1.198
Classifica Q1 – GP San Marino 2026
|Pos in Griglia
|N°
|Pilota
|Moto
|Tempo
|Distacco in Q1
|(Promosso in Q2)
|25
|Raul Fernandez
|Aprilia Trackhouse
|1:30.535
|–
|(Promosso in Q2)
|54
|Fermin Aldeguer
|Ducati Gresini
|1:30.577
|+0.042
|13
|20
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1:30.799
|+0.264
|14
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1:30.916
|+0.381
|15
|11
|Diogo Moreira
|Honda LCR
|1:30.966
|+0.431
|16
|23
|Enea Bastianini
|KTM Tech3
|1:31.113
|+0.578
|17
|36
|Joan Mir
|Honda
|1:31.149
|+0.614
|18
|43
|Jack Miller
|Yamaha Pramac
|1:31.413
|+0.878
|19
|33
|Brad Binder
|KTM
|1:31.552
|+1.017
|20
|42
|Alex Rins
|Yamaha
|1:31.593
|+1.058
|21
|7
|Toprak Razgatlioglu
|Yamaha Pramac
|1:32.264
|+1.729
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