WEC | 6 Ore di Monza, 1ª Ora: Cadillac #38 leader, Ferrari #51 in lotta per il podio. Pesanti penalità per la #50 e la #83

da Monza – Al via la 6 Ore di Monza, ultimo atto del WEC 2026: dopo la 1ª Ora di gara, in testa c’è la Cadillac #38 di Aitken, abile a prendersi la leadership sulla Genesis #19 di Juncadella nelle fasi iniziali. La gara ha preso una brutta piega per la Ferrari #50, che era partita dalla pole, mentre la gemella #51 è in lotta per il podio.

WEC 6 Ore Monza, la cronaca della 1ª Ora

La 6 Ore di Monza 2026 prende il via sotto un cielo coperto ma con pista asciutta e temperature particolarmente rigide (10,5°C l’aria, 12°C l’asfalto). Condizioni che hanno reso drammaticamente complessa la gestione e il warm-up delle gomme slick per tutto il gruppo al momento dello spegnimento dei semafori.

Hypercar: caos al via, disastro pressioni per le Ferrari e Safety Car

La partenza regala subito scintille: Daniel Juncadella sfila al comando sulla debuttante Genesis GMR-001 #19 tagliando nettamente la prima variante, mentre Jack Aitken (Cadillac #38) scatta aggressivo all’esterno del rettilineo infilando la Ferrari 499P #50 di Miguel Molina.

Pochi minuti dopo, sfruttando il primo traffico di doppiaggi prima della Parabolica, la Cadillac #38 strappa la leadership a Juncadella (poi sanzionato con 5 secondi per il taglio iniziale). I primi giri hanno visto anche il duello tra le due Rosse, con Molina che è riuscito a difendersi dagli attacchi di Giovinazzi sulla #51.

La gara della Ferrari subisce però una pesante svolta negativa attorno al 25° minuto per un problema alle pressioni degli pneumatici. La 499P #50 è costretta a una sosta anticipata per montare gomme Soft, ma finisce sotto la lente d’ingrandimento dei commissari.

Poco dopo lo stesso dramma colpisce la Ferrari AF Corse #83, a cui viene esposta la bandiera nera con disco arancione per l’errata pressione gomme. La Direzione Gara infligge 20 secondi di penalità sia alla #50 che alla #83, facendo precipitare entrambe le vetture sul fondo dello schieramento.

Nel frattempo la Ferrari #51 di Antonio Giovinazzi rimane in piena lotta con la Genesis #19. Verso lo scoccare dei 40 minuti di gara, un contatto alla variante Ascari tra la Mercedes LMGT3 #79 e l’Aston Martin #23 porta la McLaren #10 nella ghiaia per evitare una BMW Hypercar, provocando prima la Virtual Safety Car e poi l’ingresso della Safety Car. Molti equipaggi ne approfittano per il pit stop, congelando la classifica provvisoria al termine della prima ora.

LMGT3: battaglia tra Lexus e Ford

Nella classe delle derivate dalla serie, il poleman Tom Van Rompuy (Lexus #78 Akkodis ASP) cede presto il passo al ritmo indiavolato delle Ford Mustang di Proton Competition. La #88 di Stefano Gattuso risale fino alla leadership provvisoria prima di scontare 5 secondi di Stop & Go per violazione della potenza massima (overpower), restituendo il primato alla vettura gemella #77 di Powell. La sosta in regime di neutralizzazione stravolge le strategie di classe per il proseguimento della gara.

Rimangono molto attardate le Ferrari-Vista AF Corse #21 e #54, che non sono riuscite a risalire la china dopo la qualifica difficile di ieri. Nel contatto tra la Mercedes #79 e l’Aston #23, quest’ultima ha avuto la peggio. La McLaren #10, che era finita nella ghiaia, è riuscita a ripartire ma ha perso un giro.

WEC 6 Ore Monza, la classifica al termine della 1ª Ora

Nella girandola dei pit stop sotto Safety Car, la Ferrari #51 (ora al volante Calado) è scalata in P4 alle spalle dell’Alpine #36 di Gounon, che si era fermata in precedenza imbarcando meno benzina.

Cadillac rimane in testa, con la #38 di Aitken che precede la Genesis #19 di Juncadella. In LMGT3, la Lexus-Akkodis #87 di Umbrarescu è passata in testa davanti alla Ford-Proton #77 di Powell, seguono le due Corvette #34 (Yoluc) e #33 (Keating). La prima ora è terminata con il gruppo alle spalle della Safety Car.

Pos Pos Classe N° Pilota Team Classe Gap Giri Pit 1 1 38 Jack Aitken Cadillac Hertz Team JOTA Hypercar — 29 1 2 2 19 Daniel Juncadella Genesis Magma Racing Hypercar +1.534 29 1 3 3 36 Jules Gounon Alpine Endurance Team Hypercar +2.770 29 1 4 4 51 James Calado Ferrari AF Corse Hypercar +4.171 29 1 5 5 94 Loïc Duval Peugeot TotalEnergies Hypercar +5.941 29 1 6 6 20 René Rast BMW M Team WRT Hypercar +7.333 29 1 7 7 93 Paul di Resta Peugeot TotalEnergies Hypercar +10.902 29 1 8 8 009 Marco Sørensen Aston Martin THOR Team Hypercar +11.443 29 1 9 9 17 André Lotterer Genesis Magma Racing Hypercar +12.114 29 1 10 10 12 Will Stevens Cadillac Hertz Team JOTA Hypercar +12.805 29 1 11 11 15 Kevin Magnussen BMW M Team WRT Hypercar +17.220 29 1 12 12 8 Sébastien Buemi Toyota Racing Hypercar +26.250 29 1 13 13 7 Mike Conway Toyota Racing Hypercar +28.729 29 1 14 14 007 Harry Tincknell Aston Martin THOR Team Hypercar +37.352 29 2 15 15 35 Ferdinand Habsburg Alpine Endurance Team Hypercar +38.452 29 2 16 16 50 Miguel Molina Ferrari AF Corse Hypercar +39.649 29 2 17 17 83 Philip Hanson AF Corse Hypercar +41.383 29 2 18 1 87 Petru Umbrărescu Lexus Akkodis ASP Team LMGT3 +3 Laps 26 1 19 2 77 Eric Powell Ford Proton Competition LMGT3 +3 Laps 26 1 20 3 34 Salih Yoluç Corvette Racing Team Turkey by TF LMGT3 +3 Laps 26 1 21 4 33 Ben Keating Corvette TF Sport LMGT3 +3 Laps 26 1 22 5 69 Anthony McIntosh BMW Team WRT LMGT3 +3 Laps 26 1 23 6 27 Ian James Aston Martin Heart of Racing Team LMGT3 +3 Laps 26 1 24 7 78 Tom Van Rompuy Lexus Akkodis ASP Team LMGT3 +3 Laps 26 1 25 8 91 James Cottingham Porsche Manthey DK Engineering LMGT3 +3 Laps 26 1 26 9 92 Yasser Shahin Porsche The Bend Manthey LMGT3 +3 Laps 26 1 27 10 61 Martin Berry Mercedes Iron Lynx LMGT3 +3 Laps 26 1 28 11 79 Johannes Zelger Mercedes Iron Lynx LMGT3 +3 Laps 26 1 29 12 32 Darren Leung BMW Team WRT LMGT3 +3 Laps 26 1 30 13 58 Alexander West McLaren Garage 59 LMGT3 +3 Laps 26 1 31 14 21 François Hériau Ferrari Vista AF Corse LMGT3 +3 Laps 26 1 32 15 88 Stefano Gattuso Ford Proton Competition LMGT3 +3 Laps 26 2 33 16 54 Thomas Flohr Ferrari Vista AF Corse LMGT3 +3 Laps 26 1 34 17 23 Gray Newell Aston Martin Heart of Racing Team LMGT3 +3 Laps 26 1 35 18 10 Antares Au McLaren Garage 59 LMGT3 +4 Laps 25 0

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