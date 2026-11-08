Motor Valley
WEC | 6 Ore di Monza, 1ª Ora: Cadillac #38 leader, Ferrari #51 in lotta per il podio. Pesanti penalità per la #50 e la #83
Aitken è riuscito a passare in testa con la Cadillac #38 nelle prime fasi, mentre pesanti penalità hanno distrutto la gara delle Ferrari #50 e #83. La prima ora finisce in regime di Safety Car.
da Monza – Al via la 6 Ore di Monza, ultimo atto del WEC 2026: dopo la 1ª Ora di gara, in testa c’è la Cadillac #38 di Aitken, abile a prendersi la leadership sulla Genesis #19 di Juncadella nelle fasi iniziali. La gara ha preso una brutta piega per la Ferrari #50, che era partita dalla pole, mentre la gemella #51 è in lotta per il podio.
WEC 6 Ore Monza, la cronaca della 1ª Ora
La 6 Ore di Monza 2026 prende il via sotto un cielo coperto ma con pista asciutta e temperature particolarmente rigide (10,5°C l’aria, 12°C l’asfalto). Condizioni che hanno reso drammaticamente complessa la gestione e il warm-up delle gomme slick per tutto il gruppo al momento dello spegnimento dei semafori.
Hypercar: caos al via, disastro pressioni per le Ferrari e Safety Car
La partenza regala subito scintille: Daniel Juncadella sfila al comando sulla debuttante Genesis GMR-001 #19 tagliando nettamente la prima variante, mentre Jack Aitken (Cadillac #38) scatta aggressivo all’esterno del rettilineo infilando la Ferrari 499P #50 di Miguel Molina.
Pochi minuti dopo, sfruttando il primo traffico di doppiaggi prima della Parabolica, la Cadillac #38 strappa la leadership a Juncadella (poi sanzionato con 5 secondi per il taglio iniziale). I primi giri hanno visto anche il duello tra le due Rosse, con Molina che è riuscito a difendersi dagli attacchi di Giovinazzi sulla #51.
La gara della Ferrari subisce però una pesante svolta negativa attorno al 25° minuto per un problema alle pressioni degli pneumatici. La 499P #50 è costretta a una sosta anticipata per montare gomme Soft, ma finisce sotto la lente d’ingrandimento dei commissari.
Poco dopo lo stesso dramma colpisce la Ferrari AF Corse #83, a cui viene esposta la bandiera nera con disco arancione per l’errata pressione gomme. La Direzione Gara infligge 20 secondi di penalità sia alla #50 che alla #83, facendo precipitare entrambe le vetture sul fondo dello schieramento.
Nel frattempo la Ferrari #51 di Antonio Giovinazzi rimane in piena lotta con la Genesis #19. Verso lo scoccare dei 40 minuti di gara, un contatto alla variante Ascari tra la Mercedes LMGT3 #79 e l’Aston Martin #23 porta la McLaren #10 nella ghiaia per evitare una BMW Hypercar, provocando prima la Virtual Safety Car e poi l’ingresso della Safety Car. Molti equipaggi ne approfittano per il pit stop, congelando la classifica provvisoria al termine della prima ora.
LMGT3: battaglia tra Lexus e Ford
Nella classe delle derivate dalla serie, il poleman Tom Van Rompuy (Lexus #78 Akkodis ASP) cede presto il passo al ritmo indiavolato delle Ford Mustang di Proton Competition. La #88 di Stefano Gattuso risale fino alla leadership provvisoria prima di scontare 5 secondi di Stop & Go per violazione della potenza massima (overpower), restituendo il primato alla vettura gemella #77 di Powell. La sosta in regime di neutralizzazione stravolge le strategie di classe per il proseguimento della gara.
Rimangono molto attardate le Ferrari-Vista AF Corse #21 e #54, che non sono riuscite a risalire la china dopo la qualifica difficile di ieri. Nel contatto tra la Mercedes #79 e l’Aston #23, quest’ultima ha avuto la peggio. La McLaren #10, che era finita nella ghiaia, è riuscita a ripartire ma ha perso un giro.
WEC 6 Ore Monza, la classifica al termine della 1ª Ora
Nella girandola dei pit stop sotto Safety Car, la Ferrari #51 (ora al volante Calado) è scalata in P4 alle spalle dell’Alpine #36 di Gounon, che si era fermata in precedenza imbarcando meno benzina.
Cadillac rimane in testa, con la #38 di Aitken che precede la Genesis #19 di Juncadella. In LMGT3, la Lexus-Akkodis #87 di Umbrarescu è passata in testa davanti alla Ford-Proton #77 di Powell, seguono le due Corvette #34 (Yoluc) e #33 (Keating). La prima ora è terminata con il gruppo alle spalle della Safety Car.
|Pos
|Pos Classe
|N°
|Pilota
|Team
|Classe
|Gap
|Giri
|Pit
|1
|1
|38
|Jack Aitken
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Hypercar
|—
|29
|1
|2
|2
|19
|Daniel Juncadella
|Genesis Magma Racing
|Hypercar
|+1.534
|29
|1
|3
|3
|36
|Jules Gounon
|Alpine Endurance Team
|Hypercar
|+2.770
|29
|1
|4
|4
|51
|James Calado
|Ferrari AF Corse
|Hypercar
|+4.171
|29
|1
|5
|5
|94
|Loïc Duval
|Peugeot TotalEnergies
|Hypercar
|+5.941
|29
|1
|6
|6
|20
|René Rast
|BMW M Team WRT
|Hypercar
|+7.333
|29
|1
|7
|7
|93
|Paul di Resta
|Peugeot TotalEnergies
|Hypercar
|+10.902
|29
|1
|8
|8
|009
|Marco Sørensen
|Aston Martin THOR Team
|Hypercar
|+11.443
|29
|1
|9
|9
|17
|André Lotterer
|Genesis Magma Racing
|Hypercar
|+12.114
|29
|1
|10
|10
|12
|Will Stevens
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Hypercar
|+12.805
|29
|1
|11
|11
|15
|Kevin Magnussen
|BMW M Team WRT
|Hypercar
|+17.220
|29
|1
|12
|12
|8
|Sébastien Buemi
|Toyota Racing
|Hypercar
|+26.250
|29
|1
|13
|13
|7
|Mike Conway
|Toyota Racing
|Hypercar
|+28.729
|29
|1
|14
|14
|007
|Harry Tincknell
|Aston Martin THOR Team
|Hypercar
|+37.352
|29
|2
|15
|15
|35
|Ferdinand Habsburg
|Alpine Endurance Team
|Hypercar
|+38.452
|29
|2
|16
|16
|50
|Miguel Molina
|Ferrari AF Corse
|Hypercar
|+39.649
|29
|2
|17
|17
|83
|Philip Hanson
|AF Corse
|Hypercar
|+41.383
|29
|2
|18
|1
|87
|Petru Umbrărescu
|Lexus Akkodis ASP Team
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|19
|2
|77
|Eric Powell
|Ford Proton Competition
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|20
|3
|34
|Salih Yoluç
|Corvette Racing Team Turkey by TF
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|21
|4
|33
|Ben Keating
|Corvette TF Sport
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|22
|5
|69
|Anthony McIntosh
|BMW Team WRT
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|23
|6
|27
|Ian James
|Aston Martin Heart of Racing Team
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|24
|7
|78
|Tom Van Rompuy
|Lexus Akkodis ASP Team
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|25
|8
|91
|James Cottingham
|Porsche Manthey DK Engineering
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|26
|9
|92
|Yasser Shahin
|Porsche The Bend Manthey
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|27
|10
|61
|Martin Berry
|Mercedes Iron Lynx
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|28
|11
|79
|Johannes Zelger
|Mercedes Iron Lynx
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|29
|12
|32
|Darren Leung
|BMW Team WRT
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|30
|13
|58
|Alexander West
|McLaren Garage 59
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|31
|14
|21
|François Hériau
|Ferrari Vista AF Corse
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|32
|15
|88
|Stefano Gattuso
|Ford Proton Competition
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|2
|33
|16
|54
|Thomas Flohr
|Ferrari Vista AF Corse
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|34
|17
|23
|Gray Newell
|Aston Martin Heart of Racing Team
|LMGT3
|+3 Laps
|26
|1
|35
|18
|10
|Antares Au
|McLaren Garage 59
|LMGT3
|+4 Laps
|25
|0
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