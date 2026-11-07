WEC | 6 Ore Monza, pole capolavoro di Fuoco sulla Ferrari #50!

Il sabato al “Tempio della Velocità” è a tinte rosso. Antonio Fuoco, sulla #50 Ferrari 499P, ha conquistato la pole position nelle qualifiche della 6 Ore di Monza, appuntamento conclusivo e decisivo del FIA WEC 2026.

In LMGT3, partirà dalla prima casella la #78 Lexus Akkodis ASP. Sesta piazza per l’Aston Martin #27 del romagnolo Mattia Drudi. Deludenti le Ferrari, con la #21 che ha provocato una bandiera rossa durante la prima sessione di qualifiche.

Hypercar: Fuoco fa esplodere Monza. Indietro Toyota

L’attesa era tutta per la classe regina, e le 499P non hanno tradito il pubblico di casa. La prima sessione di qualifica da 12 minuti ha svisto le due Toyota (la #7 di Kobayashi e la #8 di Hirakawa) sono state eliminate al primo taglio, rimanendo escluse dalla lotta per la pole position. Fuori dalla top 10 anche le Alpine, le Aston Martin e la BMW #15 di Vanthoor.

Nella decisiva Hyperpole, la battaglia sul filo dei millesimi ha premiato il talento di Antonio Fuoco. Con un giro perfetto in 1:33.364, il pilota calabrese ha portato la Ferrari #50 in pole position, facendo esplodere di gioia le tribune di Monza. Alle sue spalle, beffata per l’inezia di 96 millesimi, scatterà la sorprendente Genesis #19 di Jaminet.

A completare la seconda fila ci saranno la Cadillac #38 di Bamber (3°) e l’altra Rossa ufficiale, la Ferrari #51 di Antonio Giovinazzi (4°). Seguono la Peugeot #94 di Pourchaire (5°), l’Alpine #36 di Martins (6°) e la Cadillac #12 di Nato (7°). Qualche rimpianto per la Ferrari #83 di Robert Kubica: il polacco, dopo un’ottima prima qualifica, ha commesso un errore nel giro lanciato decisivo dell’Hyperpole, dovendosi accontentare dell’ottava casella in griglia davanti alla Peugeot #93 e alla BMW #20.

LMGT3: squillo Lexus con David. Beffa Aston Martin #23, disastro Ferrari #21

La caccia alla pole position per la classe LMGT3 si è rivelata fin da subito caotica. Le qualifiche vere e proprie (la prima sessione da 12 minuti) sono state quasi immediatamente interrotte da una bandiera rossa provocata dalla Ferrari 296 GT3 #21 di Heriau (Vista AF Corse), andata rovinosamente a muro alla variante Ascari. Il pilota è uscito illeso, ma l’incidente ha segnato un vero e proprio disastro per le Rosse: eliminate dal taglio per la Hyperpole sia la #21 incidentata che la gemella #54 di Flohr.

La sessione base ha emesso sentenze pesantissime anche in chiave iridata. La BMW-WRT #69 di McIntosh ha chiuso solo al 16° posto: l’equipaggio belga aveva l’obbligo di centrare la pole per guadagnare un punto e restare in corsa per il titolo, ed è quindi matematicamente escluso dalla lotta mondiale. Si complica enormemente la vita anche la Porsche #92 (in lizza per il campionato) con Riccardo Pera che scatterà appena 11esimo, mentre il miglior tempo del turno è andato alla Corvette #34 di Dempsey (1:48.440).

La decisiva Hyperpole da 10 minuti ha invece premiato la Lexus-Akkodis #78. Con un giro perfetto in 1:47.523, David ha conquistato la seconda pole position stagionale per l’equipaggio, sbaragliando la concorrenza.

Grandissima delusione per la Aston Martin #23: Barrichello aveva infatti siglato il miglior tempo assoluto, salvo poi vederselo cancellato dalla Direzione Gara per track limits, scivolando così in quarta posizione. A completare la prima fila c’è dunque la Corvette-TF Sport #33 guidata da Edgar (2°), che scatterà davanti alla Ford-Proton #77 di Tuck (3°). Solo sesta la #27 Aston Martin che vede impegnato anche il riminese Mattia Drudi.

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