WEC | 6 Ore Imola, Fuoco (Ferrari) dopo le Qualifiche: «Il pubblico ci dà una spinta extra»

da Imola – Non è una gara come le altre. Per Antonio Fuoco, correre nel WEC a Imola con la Ferrari significa sentire il battito dei 90.000 tifosi presenti sulle tribune dell’Enzo e Dino Ferrari: dopo la P3 ottenuta nelle Qualifiche, il pilota della 499P #50 ha analizzato la sfida che attende il Cavallino, mettendo al centro l’incredibile atmosfera del circuito del Santerno.

WEC, Fuoco sul pubblico di Imola: «Il tifo ci dà una spinta extra»

Per un pilota italiano, la tappa di Imola del WEC rappresenta l’apice emotivo della stagione. Fuoco ha sottolineato quanto l’affetto dei tifosi sia un vero e proprio motore aggiunto per la squadra: «Essere qui a Imola con tutto questo supporto ci dà sicuramente una spinta extra, e penso che oggi lo abbiamo già dimostrato in pista».

Qualifiche decise sui millesimi: «Per stare davanti serve un lavoro perfetto»

La competitività della classe Hypercar è ai massimi storici, con distacchi ridottissimi che non lasciano spazio a errori. «Lo abbiamo visto fin dall’inizio del weekend: Alpine, Peugeot e Toyota sono sempre state molto vicine. Vedere distacchi così ridotti fa piacere perché significa che per stare davanti devi fare un lavoro perfetto. Oggi in tre decimi siamo in lotta con diverse macchine».

Nonostante le diverse strategie sulle mescole viste nelle libere, la qualifica ha confermato che la lotta per la vittoria sarà serratissima: «Sicuramente non è stato semplice, ma abbiamo dato il massimo in qualifica e ora pensiamo a domani».

Strategia di squadra e l’incognita pioggia

Con la gemella #51 in pole, la gestione della corsa e il rispetto tra compagni di squadra saranno le chiavi per il successo collettivo: «L’obiettivo principale è quello della squadra. Quindi, se riusciremo a scappare davanti con tutte le macchine proveremo a farlo, poi si vedrà in base all’evoluzione della corsa».

Tuttavia, resta l’incognita meteo per le fasi finali della 6 Ore: «Sembra che la pioggia potrebbe arrivare nelle ultime ore di gara. Questo cambierebbe molto la strategia. Bisognerà stare veramente attenti a non commettere errori. Dobbiamo cercare di capire cosa fanno i nostri avversari, reagire correttamente e poi vedere come va».

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