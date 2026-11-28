Il pomeriggio azzurro si apre davanti ai diecimila spettatori della nuova arena di Bologna con il primo singolare, dove Musetti trova il guizzo decisivo contro Mensik in una sfida punto su punto, tesa e vibrante, portando l’Italia sull’1-0 e accendendo l’entusiasmo sugli spalti.

Subito dopo, però, arriva la doccia fredda: Cobolli incappa in un nuovo passo falso contro Lehecka, incassando la seconda sconfitta consecutiva e lasciando il campo tra i dubbi per un rendimento molto altalenante. Con il punteggio in parità sull’1-1, la qualificazione resta sospesa e tutto si decide nel doppio.

La scommessa vinta del doppio

Con il destino appeso a un filo, il capitano Volandri gioca una carta audace: schierare Vavassori e Musetti nel doppio decisivo, lasciando fuori Berrettini. Una scelta rischiosa, dettata dalla volontà di spingere fino in fondo, che ripaga nel modo più spettacolare. Dopo oltre due ore di gioco e un tie-break finale al cardiopalma, la coppia azzurra strappa il punto del 2-1, mandando in estasi la curva ceca e l’intero palazzetto. Come fotografato dal giornalista Fernando Pellerano oggi su Il Corriere di Bologna, l’abbraccio finale in mezzo al campo racconta tutta la fatica e l’orgoglio di un gruppo capace di non mollare mai.

Verso la quarta finale consecutiva della Coppa Davis

La Fiera di Bologna trema sotto il boato di una festa che non accenna a fermarsi, confermando la bontà della nuova struttura anche in una maratona di cinque ore colma di emozioni. L’Italia conquista così la quarta finale consecutiva di Coppa Davis, dimostrando una solidità rara anche nei momenti più complicati della stagione. Ora gli azzurri restano alla finestra per scoprire la prossima avversaria tra Spagna e Gran Bretagna, pronti a giocarsi il titolo con lo stesso spirito indomito, col rischio di sfidare nuovamente come l’anno scorso la Spagna.

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