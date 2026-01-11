Orgoglio azzurro: Musetti raggiunge Sinner in top 5

Prima settimana di circuito ATP e già arrivano le prime buone notizie di questo 2026. Al termine di due ricchi tornei, Hong Kong e Brisbane, che sono stati ossigeno per gli appassionati, è già tempo dei primi bilanci, almeno per gli azzurri. Sì, perché, con la prima finale stagionale, Lorenzo Musetti ha subito messo le marce alte, conquistando la top 5 del ranking. Così, per la prima volta nella storia, almeno due giocatori in questo gruppo elitario saranno italiani. Soddisfazioni su soddisfazioni, dopo la terza Davis consecutiva.

Un primo indicatore

Partiamo da un dato che potrebbe sembrare lontano, ma ci dice tantissimo: nel 2025, per la prima volta, nello Stivale il tennis ha superato il calcio, muro invalicabile in tutta Europa. I ricavi sono stati maggiori, gli appassionati sono aumentati e nuove stelle sono esplose. Due azzurri hanno raggiunto le Finals in singolo, Bolelli e Vavassori ci sono riusciti in doppio, raggiungendo le semifinali. La polarizzazione sportiva, neanche troppo lentamente, si sta spostando verso la pallina gialla.

Capodanno col botto: Musetti in top 5

Già per lunghi tratti della passata stagione, il carrarino era stato l’unica alternativa al dominio di Sinner e Alcaraz, arrivando in finale a Monte Carlo e dispuntando una stagione sulla terra molto solida. Lui che, prima, era considerato un giocatore discontinuo. Sta di fatto che la sua crescita è stata rapidissima, specialmente dal punto di vista mentale che, in questo sport, vale molto più del braccio. Ora gioca un tennis più aggressivo ed efficace su ogni superficie. La finale su cemento a Hong Kong ne è una dimostrazione, poi giocarla con un problema fisico contro uno come Bublik non è facile. Ma l’obiettivo è raggiunto.

Il prossimo passo

Tra una settimana, partirà l’Open d’Australia. In questo periodo, strano a dirsi, i nostri ragazzi potranno tentare di rosicchiare ulteriore terreno. Lorenzo, da un lato, ha tempo fino alla stagione su terra, perché lo scorso anno tra Australia e USA aveva ottenuto poco, mentre Jannik, terminato il fardello di Melbourne dove difende 2000 punti, avrà tre mesi senza pressioni. Il risultato della squalifica dello scorso anno è una rincorsa leggera, dove puntare la corona di Alcaraz sarà d’obbligo. I due si sono già sfidati in esibilizione e Jannik ha perso, è vero. Ma chi l’ha vista lo sa, era veramente una partitella-spettacolo. Valore stagionale? Zero, o poco ci manca.

