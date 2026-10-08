Bayern Munich-Virtus, Mumbrú: «Siamo riusciti a mettere in campo il nostro stile di gioco»

La Virtus vince ancora: al Sap Garden di Monaco di Baviera, le Vu Nere conducono per quasi tutta la partita: 87-94. La squadra di coach Mumbrú può sorridere, sia per il risultato che per il modo in cui è arrivato. Anche oggi, i bianconeri hanno aggiunto un mattoncino nella costruzione della loro identità, che nell’ultima settimana ha preso una forma sempre più nitida.

Questa sera si è visto, forse per la prima volta, il vero Wendell Moore Jr. (20 punti e 9 rimbalzi): tanta personalità, zero paura e totale consapevolezza dei propri mezzi. Al suo fianco, ha battuto di nuovo un colpo Bobi Klintman (15 punti), dando così continuità alla prova di giovedì scorso contro l’Olympiacos. Dulcis in fundo, Marcus Carr è emerso nuovamente come l’uomo dei finali per la Virtus: 13 punti complessivi nella gara, di cui 7 pesantissimi nei minuti conclusivi del match. Da segnalare, gli ennesimi 90+ punti messi a tabellone dal club dell’Arcoveggio, a testimonianza dello smisurato potenziale offensivo. Dopo 4 giornate di Eurolega, le Vu Nere vantano un record equilibrato: 2 vittorie e 2 sconfitte.

Le parole di coach Álex Mumbrú al termine di Bayern Munich-Virtus

«Prima di tutto ci tengo a dire che per me è sempre speciale venire in Germania, soprattutto qua a Bayern. Una sfida in cui siamo partiti molto bene nel primo quarto con delle ottime percentuali dalla linea da 3 punti. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo giocato molto bene nel primo quarto e in cui siamo stati in grado di controllare la partita. Poi il Bayern è riuscito a combattere perché loro sono un’ottima squadra e sapevamo che sarebbero tornati in partita, ma siamo riusciti a controllare il vantaggio che abbiamo costruito all’inizio. Nel momento in cui sono arrivati a 4 punti di distanza siamo stati bravi ad alzare il nostro livello difensivo. Alla fine siamo riusciti a tenere il risultato fino alla fine.

La nostra è la squadra più giovane dell’Euroleague, dobbiamo crescere per questo passo dopo passo e quindi passando anche dagli errori. Siamo venuti qua per proporre il nostro basket di corsa e penso che siamo riusciti a mettere in campo il nostro stile di gioco. Abbiamo preso dei tiri forzati, ma fa parte del nostro stile anche questo».

Il riepilogo della partita

Bayern Munich vs Virtus Bologna: 87-94

(21-35, 43-52, 68-75)

Bayern: Da Silva 18, Beauchamp 15, Washington 18, Giffey, Voigtmann 2, Jessup 2, Lucic, Obst 9, Hollatz 3, Jokubaitis 8, Thiemann 6, Wiley 6.

Virtus: Bello 4, Frazier 10, Carr 13, Kokila, Moore Jr. 20, Edwards 5, Baldasso 5, Alston Jr. 11, Hackett, Diarra 6, Klintaman 15, Diouf 5.

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