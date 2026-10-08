La Virtus vince e convince contro il Bayern Munich: 87-94

La Virtus trionfa di nuovo in Eurolega: secondo successo consecutivo dopo l’impresa contro l’Olympiacos. Le Vu Nere si fanno trovare pronte e regolano il Bayern Munich in trasferta. Per i bianconeri da evidenziare i primi acuti di Moore Jr. (20 punti e 9 rimbalzi), accompagnato da un sempre più presente Klintman (15 punti), e un decisivo Carr nel finale di partita (13 punti). In Europa non è mai scontato vincere fuori dalle mura amiche, quindi giù il cappello alla banda di Mumbrú.

La cronaca di Bayern Munich-Virtus: primo tempo

Ottimo inizio per il Bayern, pericoloso da dentro e fuori il pitturato: 7-2. Già 2 falli per Edwards, in difficoltà contro l’esperto Thiemann. Rispondono le Vu Nere, che impattano sul 9-9, con 7 punti in fila firmati da Moore Jr. In difesa adesso la Virtus sfrutta tutta la verticalità di Diouf, con i bavaresi in chiara confusione. Clamoroso parziale di 15-0 per i bianconeri (9-20), spinti da un Klintman in grande spolvero (già 7 punti). Ci pensa Beauchamp a sbloccare i suoi. Dall’altro lato, però, la squadra di Mumbrú prosegue nel suo clinic offensivo: 16-28. La squadra di casa non ci sta, e piazza un mini parziale di 5-0. Nell’altra metà campo, invece, Klintman infila un’altra tripla (21-31). Negli ultimi secondi di quarto, Frazier si mette in proprio, shake and bake contro Washington e bomba del +14: dopo i primi 10’ è 21-35 per il club bolognese, con un surreale 12/16 dal campo.

Nella seconda frazione il Bayern parte meglio: 7-0 di parziale (28-35). In attacco la Virtus risulta disordinata, con un giro palla evidentemente più lento rispetto all’avvio di gara. Debutto di Kokila, che al primo pallone toccato fornisce un assist per la tripla di Edwards. Da Silva continua a produrre (8 punti), scaltro a infilarsi nei buchi dell’area bianconera, decisamente troppo sguarnita. Time-out in campo, con le Vu Nere a quota 3 punti dopo 5’. Ci pensa Moore Jr. a muovere il tabellino ospite, con un layup in transizione (33-40). Sale di colpi la partita: da una parte la bimane di Voigtmann, dall’altra l’ennesima tripla di Klintman (3/4). Nel frattempo, Moore Jr. diventa un fattore determinante: 13 punti sbagliando pochissimo (5/7 dal campo). Riprende ritmo l’attacco virtussino, forte delle percentuali in grande crescita (9/18 da tre): si chiude sul 43-52 il primo tempo.

La cronaca di Bayern Munich-Virtus: secondo tempo

Il terzo quarto si apre in maniera simile al precedente: meglio il Bayern, con le prime 2 triple di Obst e l’inchiodata al ferro di Beauchamp. Dall’altro lato, la Virtus resta avanti con i 5 liberi a opera di Diouf e Carr (52-57). Già in bonus i bavaresi dopo meno di 3’. Moore Jr. in fade-away firma il primo canestro dal campo del quarto bianconero. Le Vu Nere scappano di nuovo sul 52-64 con le giocate individuali di Moore Jr. (18 punti) e Carr. I padroni di casa, però, adesso sono in partita: due triple firmate da Washington e Da Silva li riportano sul 58-64. Bello torna in campo, ma in attacco va fuori giri; Klintman, invece, esce dalla panchina e fa subito tremare il ferro bavarese (62-69). Nell’ultimo minuto: Jokubaitis punisce indisturbato da tre, Frazier infila il jumper da due punti, e Da Silva manda a bersaglio un libero. La Virtus conduce 68-75 prima dei 10’ finali.

Il quarto conclusivo è caos totale. Il Bayern parte con le polveri bagnate, mentre la Virtus si affida ai tiri liberi: dopo 3’ il punteggio è bloccato sul 71-79. Beauchamp tira fuori un coniglio dal cilindro: and one preziosissimo. Per le Vu Nere è Frazier il deputato a togliere le castagne dal fuoco. In difesa i bianconeri tengono botta: palla rubata di Carr, che lancia Alston Jr. in contropiede (76-83). Con 4’ ancora da giocare, gli ospiti sembrano avere l’inerzia dalla loro parte. I bavaresi, però, restano a galla con la tripla di Obst (81-87). Dall’altro lato, l’uomo del momento rilancia la Virtus: Carr segna la tripla e il floater che mettono il punto esclamativo sulla partita (83-92). Nell’ultimo minuto le Vu Nere devono solo giocare con il cronometro. L’incontro termina 87-94.

La squadra di coach Mumbrú vince di nuovo in Eurolega: dopo l’Olympiacos, cade anche il Bayern Munich. Una vittoria di carattere e di grinta, dopo aver condotto per 37’ in trasferta. Questa Virtus, ormai, non sorprende più.

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