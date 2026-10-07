Bayern Munich-Virtus, Mumbrú: «Dovremo essere concentrati per 40′»

Domani sera alle 20.00 scenderà in campo la Virtus Bologna per il Round 4 di Eurolega. Al Sap Garden di Monaco di Baviera, i bianconeri affronteranno il Bayern. I tedeschi, al momento, hanno lo stesso record delle Vu Nere: una vittoria e due sconfitte. Dopo aver sorpreso all’esordio l’Hapoel Tel Aviv (84-86), sono stati travolti dal Fenerbahçe (100-76) e battuti di misura al debutto casalingo contro il Partizan (84-86). Nonostante gli ultimi risultati negativi, il club bavarese presenta alcune insidie da non sottovalutare; in particolare modo nel reparto delle guardie: Duane Washington, Rokas Jokubaitis e Andreas Obst. Oltre a loro, bisognerà prestare attenzione anche a Johannes Thiemann: lungo mobile e preciso al tiro, fresco di un avvio di stagione in grande spolvero.

Nell’altra metà campo ci sarà la squadra di coach Álex Mumbrú, reduce dall’impresa europea contro l’Olympiacos e dal trionfo in rimonta contro la Maxima Roma. Sebbene le fatiche accumulate tra Eurolega e LBA si inizino a sentire sempre di più, il club dell’Arcoveggio pare avere il serbatoio pieno di fiducia. Con un Marcus Carr in versione MVP e un organico così affiatato, le ambizioni non possono mancare. In Europa nessuna trasferta è facile, però questa Virtus ha già dimostrato di poter fare male anche alle big del Vecchio Continente. Muovere la classifica domani significherebbe mandare un ulteriore messaggio.

Le parole di coach Álex Mumbrú alla vigilia di Bayern Munich-Virtus

«Partita importante, contro davvero una buona squadra, con alcuni dei più forti giocatori in Europa. Dovremo essere concentrati per 40′ perché giocare in trasferta al Sap Garden è difficile, con il pubblico di casa che spinge molto, quindi sarà fondamentale restare connessi dall’inizio alla fine, chiunque scenda in campo».

Francesco Ferrari prima di Bayern Munich-Virtus

«Ci aspetta una partita difficile, soprattutto perché in Eurolega le partite in trasferta sono sempre dure da affrontare. In questo momento, all’inizio della stagione, conta poco il livello dell’avversario o la classifica, è importante approcciare bene la gara. Sarà una partita molto fisica, da affrontare con la voglia di competere e vincere. La vittoria contro l’Olympiacos e contro Roma ci ha dato fiducia ma fanno già parte del passato, domani sarà già un’altra storia».

Le informazioni sulla partita

Bayern Munich vs Virtus Bologna, Giovedì 8 ottobre ore 20.00, Sap Garden (Monaco di Baviera).

Arbitri: Gytis Vilius, Tomasz Trawicki, Rain Peerandi.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

Rientra tra i disponibili Kevin Kokila.

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