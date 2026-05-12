Caja post Avellino-Fortitudo (75-71): «I rimbalzi hanno fatto la differenza»

Gara 3 sorride ad Avellino che allunga la serie e la riapre grazie ad un secondo tempo giocato in crescita, al contrario della Fortitudo. Le parola di coach Attilio Caja a fine gara.

Il post partita di Caja

«Abbiamo fatto la nostra gara, avanti per tre quarti. E’ stata molto combattuta, i rimbalzi questa volta hanno fatto la differenza per loro, sono il dato che ha deciso la partita. Ringraziamo i nostri tifosi che c’erano anche oggi e ci spingono a fare dei sacrifici per loro, ci spiace non avergli regalato una vittoria che gli avremmo dedicato ma ci riproveremo giovedì pur consapevoli della forza di Avellino. Avevo detto ai ragazzi all’intervallo che loro sarebbero rientrati e il parziale nei primi cinque minuti li ha rimessi in partita. Teniamo quanto di buono fatto e pensiamo alla prossima».

Calo mentale?

«E’ cresciuta Avellino. Hanno recuperato troppo velocemente».

Su Mastellari e il suo errore commesso apposta ai liberi:

«Ha deciso di sbagliare senza che nessuno glielo dicesse. Quel libero è da segnare, anche se mancano 8′ secondi non è finita. E’ l’ultimo arrivato, glielo possiamo concedere diciamo così».

Sul rientro di Imbrò:

«Si era infortunato proprio contro Avellino a fine marzo. Ieri ha fatto il primo allenamento con la squadra, ha voluto esserci e ha dato il suo contributo. i fa piacere che si sia messo a completa disposizione, ci ha dato una mano, lo apprezziamo molto».

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