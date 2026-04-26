BasketFortitudo Bologna
Caja post Forlì-Fortitudo (65-96): «Siamo dove speravamo di essere»
Le parole del coach biancoblù Attilio Caja al termine della sfida di Forlì che ha confermato la Fortitudo al terzo posto
Il ribaltone non riesce alla Fortitudo che a Forlì gioca una gara perfetta ma Scafati non inciampa a Rimini e conquista la Serie A diretta. Per i biancoblù saranno playoff partendo dalla terza posizione. Il commento post partita di coach Attilio Caja.
Le parola di Caja a fine gara
«Abbiamo fatto una partita di grande consistenza, difensivamente importante portando subito la gara sui binari che volevamo. Anche oggi dominio a rimbalzo ed una prova corale perfetta con sei giocatori in doppia cifra, 24 assist e solo cinque palle perse, una grande pulizia di gioco. Tutti i sacrifici che fanno portano grande soddisfazione e ci danno fiducia per i playoff che andremo ad affrontare, siamo dove speravamo di essere come nella migliore delle ipotesi».
Sul finale vissuto aspettando i risultati dagli altri campi:
«Approfitto per fare i complimenti a Scafati, se la sono meritata la promozione. Sono una grande squadra con un grande allenatore. Alla fine in ragazzi erano già a fare la doccia, non ci abbiamo pensato avevamo la testa sulla nostra gara e sul futuro senza perdere energie a guardare gli altri».
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