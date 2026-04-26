Caja post Forlì-Fortitudo (65-96): «Siamo dove speravamo di essere»

Il ribaltone non riesce alla Fortitudo che a Forlì gioca una gara perfetta ma Scafati non inciampa a Rimini e conquista la Serie A diretta. Per i biancoblù saranno playoff partendo dalla terza posizione. Il commento post partita di coach Attilio Caja.

Le parola di Caja a fine gara

«Abbiamo fatto una partita di grande consistenza, difensivamente importante portando subito la gara sui binari che volevamo. Anche oggi dominio a rimbalzo ed una prova corale perfetta con sei giocatori in doppia cifra, 24 assist e solo cinque palle perse, una grande pulizia di gioco. Tutti i sacrifici che fanno portano grande soddisfazione e ci danno fiducia per i playoff che andremo ad affrontare, siamo dove speravamo di essere come nella migliore delle ipotesi».

Sul finale vissuto aspettando i risultati dagli altri campi:

«Approfitto per fare i complimenti a Scafati, se la sono meritata la promozione. Sono una grande squadra con un grande allenatore. Alla fine in ragazzi erano già a fare la doccia, non ci abbiamo pensato avevamo la testa sulla nostra gara e sul futuro senza perdere energie a guardare gli altri».

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