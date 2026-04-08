Caja post Fortitudo-Juvi (73-62): «Dobbiamo essere orgogliosi per quanto»

Convinzione, riscatto e successo, gli ingredienti che hanno permesso alla Fortitudo di congedarsi dal Paladozza (per ora) nel migliore dei modi.

Il commento di coach Caja

«Ci tenevamo a finire questo percorso casalingo nel miglior modo possibile. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto. Siamo una squadra che sa identificarsi con il suo pubblico per noi è un grande vantaggio. Anche oggi siamo stati consistenti a rimbalzo e solidi in difesa. Complimenti a tutti, lavoro eccellente e su tutti a Sarto, vincere 17 gare su 18 non era scontato. La società ci ha dato massima disponibilità e l’arrivo di Mastellari dimostra abnegazione, sebbene non sia stato facile. Ha pesato molto anche la volontà del giocatore di venire e di portarla avanti dal Presidente Tedeschi ma non è una sorpresa, è una conferma. Moore oggi si è chiamato fuori, aveva male alla gamba così la scelta è stata facile, per un po’ andremo avanti così».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook