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Caja post Fortitudo-Verona (59-60): «Ci è mancato il guizzo»

Le parole di coach Attilio Caja al termine di Gara 1 di semifinale playoff contro Verona, vinta dai veneti 59-60

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26 secondi fa

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Attilio Caja (© Fortitudo Flats Service Bologna)
Attilio Caja (© Fortitudo Pallacanestro)
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Gara vera, da semifinale. La spunta Verona, duole alla Effe ferita nel suo Paladozza ora chiamata a riscattarsi obbligatoriamente venerdì in Gar2.  Le parole del tecnico biancoblù a fine partita.

Il post partita di Caja

«E’ stata una lotta fatta di coraggio, sacrificio e volontà. In una gara difensiva punto a punto non c’è molto da aggiungere, si è vista la nostra difficoltà fisica. Non siamo brillanti eppure aggrappandosi a tanti fattori ci è mancato un guizzo in attacco per indirizzare la partita».

Su Sorokas:

«Ha fatto una bella gara ma non basta se non la fanno gli altri. Ha fatto quel che poteva, in campo si faceva molta fatica»

 

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