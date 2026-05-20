Caja post Fortitudo-Verona (59-60): «Ci è mancato il guizzo»

Gara vera, da semifinale. La spunta Verona, duole alla Effe ferita nel suo Paladozza ora chiamata a riscattarsi obbligatoriamente venerdì in Gar2. Le parole del tecnico biancoblù a fine partita.

Il post partita di Caja

«E’ stata una lotta fatta di coraggio, sacrificio e volontà. In una gara difensiva punto a punto non c’è molto da aggiungere, si è vista la nostra difficoltà fisica. Non siamo brillanti eppure aggrappandosi a tanti fattori ci è mancato un guizzo in attacco per indirizzare la partita».

Su Sorokas:

«Ha fatto una bella gara ma non basta se non la fanno gli altri. Ha fatto quel che poteva, in campo si faceva molta fatica»

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