Caja post Gara 3: «Sono stati tre anni fantastici»

Anche Gara 3 è di Verona, Coach Attilio Caja saluta così la Fortitudo.

Le parole di Caja

«Faccio i complimenti a Verona, ha avuto qualcosa più di noi. Squadra forte e allenata perfettamente, in bocca al lupo per la finale, hanno tutto per fare il meglio. Oggi faccio un resoconto della stagione e dei miei tre anni qui. Ringrazio Tedeschi che mi ha chiamato qui, è stato un percorso bellissimo, siamo arrivati a 5 minuti dalla promozione. Sono stati tre anni fantastici, abbiamo un pubblico incredibile che anche oggi ci ha fatto emozionare, è un orgoglio essere dalla loro parte. Ringrazio anche tutto lo staff, hanno dimostrato di essere di alto livello e ovviamente la squadra, è andata oltre le aspettative avendo chance di promozione, auguro a loro il meglio per la carriera. Oggi non mi tolgo nessun sasso dalla scarpa per quello ci sarà tempo».

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