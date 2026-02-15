Caja post Ruvo-Fortitudo (83-90): «Una vittoria importante che ci dà fiducia»

Successo esterno di grande peso per la Fortitudo, che espugna il parquet di Ruvo al termine di una gara combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte. Dopo un primo tempo ad altissima intensità, la partita si trasforma in una battaglia di nervi nella ripresa e soprattutto negli ultimi minuti. A fare la differenza sono la lucidità e la freddezza della Effe nei possessi decisivi, oltre alla tripla di Imbrò a 11 secondi dalla sirena del quarto periodo.

Le parole di coach Caja

Ecco il commento di coach Attilio Caja al termine della gara. «Complimenti ai ragazzi per l’attenzione che hanno messo in tutta la partita, contro una Ruvo che ha messo grande energia e fiducia. Loro sono partiti molto bene ma noi non ci siamo disuniti, possesso dopo possesso, e alla fine abbiamo gestito bene gli ultimi palloni. Forse qualche ingenuità che poteva costarci caro, ma è una vittoria importante che ci dà fiducia per il prosieguo del campionato».

