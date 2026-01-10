Caja post Verona-Fortitudo (78-60): «Difensivamente siamo stati accettabili»

La Fortitudo perde per la sesta volta consecutiva in trasferta (lontano dal PalaDozza la vittoria manca dal 12 novembre). I biancoblù lasciano Verona con una sconfitta che pesa più per il modo in cui è maturata che per il divario finale. Al Pala AGSM Aim la gara prende subito una direzione definita, con la Tezenis che impone ritmo e ordine fin dai primi possessi, mentre Bologna fatica terribilmente a trovare continuità offensiva. I Caja’s restano aggrappati alla partita solo grazie a sporadiche iniziative individuali, senza mai riuscire a costruire una vera identità collettiva. L’attacco si inceppa presto, le percentuali precipitano e il tiro da tre diventa un esercizio di frustrazione più che un’arma. Ecco le parole di coach Attilio Caja nel post partita.

Le parole di coach Caja post Verona-Fortitudo

«Complimenti a Verona, che ha fatto una partita di qualità, ottima squadra e ottimo allenatore. Anche oggi le percentuali da 3 punti sono molto indicative, ho poco da aggiungere. E’ banale, ma questa si chiama pallacanestro: loro sono stati bravi, hanno messo magari dei tiri allo scadere dei 24” ma Verona li ha messi, e noi ne abbiamo sbagliati anche da liberi. Per quanto riguarda la zona avevamo qualche problema di falli, forse siamo anche riusciti ad arginarli bene. Difensivamente siamo stati accettabili, mischiando un po’ le carte contro la loro fluidità, e siamo rimasti sempre lì: quando non segni mai rischi di andare sotto di molto».

