Le pagelle di Verona-Fortitudo (78-60). Un attacco senza bussola
Bologna paga percentuali disastrose dall’arco e una manovra offensiva che non decolla mai. Verona gestisce, colpisce nei momenti giusti e non ha bisogno di forzare per tenere il controllo.
La Fortitudo esce dal Pala AGSM Aim con una sconfitta netta nel punteggio e ancora più pesante nelle sensazioni. Verona conduce dall’inizio alla fine, senza mai dover forzare realmente i giri del motore, approfittando delle difficoltà offensive bolognesi e di una gara che non prende mai davvero quota. Bologna resta in scia solo a tratti, ma senza mai dare l’impressione di poter cambiare l’inerzia di un risultato scritto dopo i primi 20′.
Le pagelle di Verona-Fortitudo (78-60)
Flats Service Fortitudo Bologna
-
Paulius Sorokas: 17 punti (4/9 da due, 0/4 da tre) – L’unico a presentarsi (fine?). Lotta sotto canestro, si prende rimbalzi e troppe responsabilità, ma resta troppo solo in mezzo al deserto offensivo. Doppia doppia di sostanza, percentuali sporche per necessità. Voto 6.
-
Toni Perkovic: 9 punti (2/2 da due, 1/5 da tre) – Entra tardi nella partita e prova a fare da guida nell’ultimo quarto. Volontà e qualche canestro, ma senza ribaltare il destino di una serata storta per tutti. Voto 5.5.
-
Vincenzo Guaiana: 8 punti (3/3 da due, 0/2 da tre) – Chiamato a fare un lavoro più grande del suo ruolo, risponde con applicazione e mestiere. Non fa miracoli, ma porta mattoni e sudore, pur sapendo che la montagna da scalare è ripidissima. Voto 6.
-
Samuele Moretti: 7 punti (1/3 da due, 0/0 da tre) – Galleggia e molleggia, tra utilità e limiti sempre più evidenti. Prova a dare presenza fisica e qualche appoggio, ma ogni volta che Fante lo cerca, lui o cerca farfalle oppure semplicemente perde palla o sbaglia un appoggio. Voto 4.
2 su 23 da tre punti: il dato della partita
-
Gianluca Della Rosa: 6 punti (1/2 da due, 0/4 da tre) – Da ricontrollare le dimensioni dei cestelli del PalaDozza, è più grande di quello degli altri campi (Faggiano docet). L’unica spiegazione a percentuali così differenti tra casa e trasferta. Voto 4.5.
-
Niccolò De Vico: 6 punti (1/5 da due, 0/3 da tre) – Più voglia che sostanza, più grinta che concretezza. Voto 5.
-
Matteo Fantinelli: 5 punti (1/2 da due, 1/3 da tre) – Serataccia. Non accende mai la luce, e si intestardisce con i lob su Moretti che non portano a nessun risultato. Infatti, chiude con 0 assist a referto in 23 minuti. Non da lui, ma d’altronde se fai assist significa anche che hai qualcuno che la mette dentro, ogni tanto. Voto 4.5.
-
Alvise Sarto: 2 punti (1/3 da due, 0/2 da tre) – Spettatore non pagante. Da che era il prescelto, si è passati (di squadra, si intende) ad un 2 su 23 da tre punti. E non è il principale colpevole chiaramente, ma non è neanche privo di colpe. Voto 4.
-
Simon Anumba: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Energia appena accennata, ma impatto nullo. Voto 4.
Tezenis Verona
-
Filippo Baldi Rossi: 15 punti (1/2 da due, 3/6 da tre) – Voto 7.5.
-
Riccardo Bolpin: 13 punti (5/5 da due, 1/4 da tre) – Voto 7.5.
-
Federico Zampini: 13 punti (3/4 da due, 1/2 da tre) – Voto 7.5.
-
Lorenzo Ambrosin: 11 punti (0/0 da due, 3/8 da tre) – Voto 6.
-
Michele Serpilli: 6 punti (3/3 da due, 0/1 da tre) – Voto 6.5.
-
Tyrus McGee: 6 punti (1/3 da due, 1/3 da tre) – Voto 5.
-
Justin Johnson: 5 punti (1/4 da due, 1/1 da tre) – Voto 6.
-
Diego Monaldi: 5 punti (1/1 da due, 1/5 da tre) – Voto 6.
-
Federico Poser: 4 punti (2/5 da due, 0/0 da tre) – Voto 6.
-
Marco Spanghero: 0 punti (0/0 da due, 0/2 da tre) – Voto 5.
-
Davide Pittana: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – S.V.
-
Mattia Mecenero: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – S.V.
