Le pagelle di Verona-Fortitudo (78-60). Un attacco senza bussola

Gianluca Della Rosa : 6 punti (1/2 da due, 0/4 da tre) – Da ricontrollare le dimensioni dei cestelli del PalaDozza, è più grande di quello degli altri campi (Faggiano docet). L’unica spiegazione a percentuali così differenti tra casa e trasferta. Voto 4.5.

Matteo Fantinelli : 5 punti (1/2 da due, 1/3 da tre) – Serataccia. Non accende mai la luce, e si intestardisce con i lob su Moretti che non portano a nessun risultato. Infatti, chiude con 0 assist a referto in 23 minuti. Non da lui, ma d’altronde se fai assist significa anche che hai qualcuno che la mette dentro, ogni tanto. Voto 4.5.

Alvise Sarto: 2 punti (1/3 da due, 0/2 da tre) – Spettatore non pagante. Da che era il prescelto, si è passati (di squadra, si intende) ad un 2 su 23 da tre punti. E non è il principale colpevole chiaramente, ma non è neanche privo di colpe. Voto 4.