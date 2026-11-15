Cavina: «Tutti hanno fatto una grande partita»

La Fortitudo supera la RSR Sebastiani Rieti per 89-78 e conquista una vittoria importante al PalaDozza, confermando i progressi mostrati nelle ultime uscite. Al termine del confronto, Demis Cavina sottolinea soprattutto l’atteggiamento dei suoi giocatori, capaci di indirizzare la gara con una difesa efficace e di resistere al tentativo di rimonta avversario.

Le parole di coach Cavina dopo Fortitudo-Rieti

«Non è mai facile per nessuno giocare partite ravvicinate con questa intensità, e l’ultimo quarto è stato figlio di questo calo fisico. Bravi i miei che hanno approcciato la partita come volevamo davanti ad una squadra con ottime individualità. Ottima difesa su White, bravi a tenere la palla lontano dalla linea dei tre punti, e molto bravo Imbrò a trovar canestri. Ma quando c’è stata partita siamo stati difensivamente super. Ci siamo forse un po’ bloccati in attacco davanti a loro difese tattiche, ci lavoreremo in settimana perché è stata una situazione nuova e bravi comunque ad aggiustare trovando anche qualche buon rimbalzo offensivo. Ottima partita, sono contento, volevo vedere miglioramenti e visti i risultati delle altre ripeto che qui ogni vittoria conta. Fondamentale riuscire a crescere: avremo infermeria piena perché qualcuno ha patito acciacchi, ne riparleremo, ora cerchiamo di mantenere alta l’intensità. Ma sono soddisfatto, tutti hanno fatto una grande partita.

Il finale? Bisogna anche dire bravi ai giocatori di Rieti, non affrontavamo delle controfigure. So benissimo cosa può essere fatto meglio, ma oggi era importante vincere con convinzione, giocando meglio delle gare precedenti. Ci portiamo a casa il risultato e ora pensiamo a Cento. La migliore della stagione? A sprazzi sì, ripetendo che Rieti è una ottima squadra e aver negato loro le cose più facili quando c’era partita è un valore aggiunto. Tanto altro è da migliorare, non saprei dire se è stata la migliore, mi viene da sperare che possa esserlo la prossima. In squadra rimane un po’ di disarmonia nel roster per quanto ci è successo, c’è ancora tanta strada, ma gli sprazzi odierni sono stati positivi. Abbiamo tanto margine di crescita, dobbiamo essere capaci di mantenere i vantaggi, ma prima siamo andati bene. Qualche mio nervosismo? Quando un giocatore sbaglia ci sta dirgli qualcosa, magari non da galateo: ne ho detto a Morris come a tutti gli altri, per me sono tutti uguali. Gli infortuni? Anumba una botta al tallone, Moretti un ginocchio da rivalutare, così come l’anca di Radonjic. Sta meglio Mazzola.»

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