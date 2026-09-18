Cividale-Fortitudo 85-83, Cavina: «Non l’abbiamo chiusa quando avevamo l’inerzia in mano»

La Fortitudo inaugura la stagione ufficiale con una sconfitta, ma soltanto dopo 45 minuti di battaglia. La Flats Service conduce a lungo contro Cividale, resiste ai continui tentativi di rimonta e arriva fino al supplementare sul 75-75. Nell’overtime, però, sono i friulani a trovare il guizzo decisivo, imponendosi 85-83 al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo possesso.

Le parole di coach Demis Cavina dopo Cividale-Fortitudo

«Come ci immaginavamo, abbiamo affrontato una squadra che si conosceva, che aveva assenze ma un sistema che premia i giocatori che giocano da tanto tempo insieme. Grande merito a loro per come sono tornati in partita, a noi il rammarico perché abbiamo smesso di giocare in attacco quando potevamo azzannare la partita, accontentandoci di tiri aperti da tre punti e facendoli tornare troppo in fretta. Per tre quarti o un po’ di meno l’abbiamo controllata, siamo scappati due volte ma non siamo riusciti a chiuderla. Partita vinta da giocate, e Redivo ha fatto quelle importanti. Come ho detto ai ragazzi, dobbiamo essere arrabbiati per l’esito ma soprattutto per aver sbagliato troppe cose facili, troppi rimbalzi d’attacco concessi, appoggi sbagliati e palle perse.

La partita si è decisa perché non l’abbiamo chiusa quando avevamo l’inerzia in mano, e nello sprint le singole giocate non ce l’hanno fatta vincere. Singoli? Non sono solito parlarne, specie dopo una sconfitta, diciamo che è stato evidente come loro siano riusciti a prendere rimbalzi d’attacco. Ma non è problema di lunghi: dobbiamo lavorare tutti meglio, le cose su cui dobbiamo pensare di più sono in attacco, e i rimbalzi concessi.»

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