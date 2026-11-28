Un popolo sulle spalle. L’Italbasket prosegue spedita nel suo cammino iridato verso il Qatar, dopo aver superato con autorità l’allora imbattuta Turchia, davanti ai 9.049 spettatori del PalaEur. Nel successo di Roma c’è anche lo zampino della Virtus: Momo Diouf (17 punti e 9 rimbalzi) e Tommaso Baldasso (11 punti). Dunque, archiviata la pratica turca, è tempo di pensare alla seconda e ultima partita della quinta finestra delle Qualificazioni ai Mondiali del 2027.

Di fronte alla squadra di Banchi c’è un ostacolo di quelli grandi, la Serbia di Dušan Alimpijević, reduce dalla pesante sconfitta per 97-78 contro un’affamata Lituania. Gli Azzurri si sono ritrovati in un girone infernale e, come impone la formula, solamente le prime tre della classe staccheranno il pass valido per il torneo internazionale. Considerando che la compagine di Ataman ha già il biglietto in tasca, questo significa che una tra Serbia (6-3), Italia (6-3) e Lituania (5-4) sarà costretta a guardare la competizione dal divano di casa propria.

Déjà vu, il precedente di Belgrado

L’Italbasket vola in Serbia con l’obiettivo di vincere e, se possibile, di ribaltare la differenza punti della gara d’andata (64-76). La montagna da scalare è ripida, però c’è un dettaglio che non sfugge ai più attenti. La partita si terrà a Belgrado, sì, ma ciò che ruba l’occhio è il luogo della battaglia, l’Aleksandar Nikolić Hall.

Proprio lì, il 4 luglio 2021, l’Italia si rese protagonista di una straordinaria impresa contro la corazzata serba (95-102), guadagnandosi sul campo l’accesso diretto alle Olimpiadi di Tokyo del 2021, un traguardo storico che mancava da ben 17 anni. Nel frattempo sono passate numerose primavere e gli interpreti sono cambiati, ma ciò che resterà sempre immutato è lo spirito combattivo degli Azzurri, spesso capaci di gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Una Serbia dai due volti

A Klaipėda la rappresentativa serba ha incassato un sonoro KO, tuttavia l’ha fatto senza i suoi pezzi da novanta, in primis Nikola Jokić. A Belgrado il fuoriclasse dei Denver Nuggets non ci sarà, ma a dare man forte a Dušan Alimpijević e a tutto il suo staff ci penseranno le star d’Eurolega: Dejan Davidovac (Stella Rossa), Nemanja Dangubić (Dubai), Ognjen Dobrić (Stella Rossa), Marko Gudurić (Olimpia Milano), Arijan Lakić (Partizan), Vladimir Lučić (Bayern Monaco), Vanja Marinković (Partizan), Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv), Filip Petrušev (Dubai) e Nikola Tanasković (Partizan).

Dall’altra parte, Luca Banchi dovrà fare a meno di John Petrucelli, infortunatosi contro la Turchia, e Gabriele Procida, le cui condizioni fisiche non gli hanno permesso di continuare le attività con la Nazionale. Tuttavia in casa Italia non mancano le buone notizie, con Alessandro Pajola che sarà a disposizione del CT toscano, aggiungendo così qualità e alternative nel reparto esterni. Il match rappresenta un crocevia fondamentale per la qualificazione ai Mondiali, dunque gli Azzurri scenderanno sul parquet di Belgrado con il coltello tra i denti. La palla a due è fissata per domani sera, domenica 29 novembre, alle ore 19.00 nella cornice della Aleksandar Nikolić Hall.

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