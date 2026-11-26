Fondamentale. L’Italbasket vince contro la Turchia nella meravigliosa cornice del PalaEur, che riabbraccia gli Azzurri 19 anni dopo l’ultima volta. Sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’Italia conquista un successo importantissimo, a maggior ragione dopo la vittoria della Lituania ai danni della Serbia. La qualificazione ai Mondiali di Doha 2027 non è ancora ipotecata, ma stasera serviva portarsi a casa 2 punti e così è stato. I migliori realizzatori tra le fila italiche rispondono ai nomi di Niccolò Mannion e Momo Diouf (17 punti a testa).

La cronaca di Italia-Turchia: primo tempo

Al PalaEur, l’Italia parte a marce basse con tanti errori al tiro e troppe esecuzioni farraginose. Per sua fortuna, la Turchia, già qualificata ai Mondiali di Doha, non sembra voler accelerare i ritmi. La nota più positiva si chiama Diouf, famelico sotto le plance e autore di 7 punti. Banchi sostituisce 4/5 del quintetto, ma la sostanza non cambia: l’attacco non decolla, la difesa non incide. Dall’alto della sua esperienza, Korkmaz lucra tre liberi e manda in panchina il 35 di casa. Sul finire di quarto, gli Azzurri si scuotono dal torpore iniziale con un parziale flash a suon di triple: prima Baldasso, quindi Candi, e infine Tonut. Nonostante le difficoltà, l’Italbasket chiude avanti i primi 10’ sul 22-20.

Il secondo periodo si apre con un paio di magate di Sipahi e Bitim, mentre l’Italia perde palloni sanguinosi. La Turchia pesca l’ennesimo and one, anche se dalla lunetta la precisione latita. Veronesi e Mannion trascinano la rimonta, Diouf si conferma un rebus, e Petrucelli allunga sul 35-31. Il Red Mamba si accende, firma il 38-31, ma nella frenesia getta al vento due palloni. Allora Flynn & Co. si aggrappano alla linea della carità (14/21), alla tripla dello stesso numero 11, poi con Onan sorpassano sul 40-41. L’Italbasket, orfana di Petrucelli causa infortunio, però torna avanti con Diouf e Ferrari. Alla pausa lunga, il punteggio sorride agli Azzurri: 44-41.

La cronaca di Italia-Turchia: secondo tempo

Nella ripresa il copione segue fedelmente quello del primo quarto, con ritmi fin troppo compassati. Dopo 3’, Mannion finalmente iscrive i suoi a referto con 5 punti d’autore. Hazer taglia in due la difesa italica, però Ricci dà una notevole spallata con la tripla del 54-46. La Turchia appare stanca e demotivata, ma l’Italia non è da meno e non trova mai il guizzo per scappare (56-50). Ci pensa Veronesi ad animare il PalaEur con la fiondata dai 6,75 metri. A pochi secondi dalla sirena il Red Mamba cambia passo, assorbe il contatto e sigla il gioco da tre punti. Al 30esimo è 63-52.

La Turchia cavalca Birsen, Korkmaz e Flynn, mentre l’Italbasket risponde con due cesti di Baldasso (69-64). Intanto Mannion sente l’odore del sangue, e ne appoggia due facili. Onan prima segna dalla media, poi Yilmaz commette un flagrant su Diouf. Gli Azzurri si distraggono dietro, e Korkmaz ne approfitta (72-68). Gli uomini di Ataman sprecano varie opportunità in attacco, quindi Ricci punisce con il suo marchio di fabbrica. Sipahi fa 77-70, ma il capitano dell’Italia ne aggiunge altri due. Dunque, Birsen accorcia di nuovo le distanze, ma Diouf ristabilisce prontamente il +9. Alla fine, Ricci ci mette la ciliegina sulla torta con la tripla a gioco rotto. A Roma vince l’Italbasket sul punteggio di 86-72.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook