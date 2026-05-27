Hackett è il “nonno” che cambia faccia alla Virtus Bologna

La Virtus Bologna stacca il pass per le semifinali scudetto, contro una Trento mai arrendevole, Hackett e compagni hanno giocato una gara di cuore e determinazione. Proprio il veterano bianconero è stato motore della reazione decisiva nel quarto periodo, quando con le sue giocate ha guidato la squadra verso una difesa aggressiva che ha portato ad un parziale da 30-16.

Le parole di Daniel Hackett al termine di Virtus – Trento

«Parto dalle congratulazioni a Luca Vildoza e sua moglie, oggi hanno avuto il bambino, e lui non ha voluto lasciare la squadra. Congratulazioni a Trento, che da anni fa bene le cose dentro e fuori dal campo, e ci ha messo in grossa difficoltà. Partita spettacolare, Stewart di là, Carsen di qua. Io da nonno del gruppo ho provato a portare la partita sui binari dell’agonismo e dell’energia. Grazie anche al nostro pubblico. Il gruppo sta andando bene, certo giocare a 100 contro Trento non è l’ideale ma ci siamo arrangiati. Nel secondo tempo serviva una scossa difensiva e siamo stati bravi tutti, e diamo grosso credito a Niang e Diarra che ci hanno dato una mano enorme sotto canestro».

Fonte: Sky Sport

La prestazione del senatore virtussino

Il 23 da Forlimpopoli è il vero leader di questa squadra, esperienza e lettura del gioco portano tutta la squadra su un livello superiore. Ieri sera nei 24 minuti in campo ha fatto registrare un plus/minus di +18, a dimostrazione di come con lui in campo la squadra abbia un atteggiamento diverso.

Ha speso bene i suoi falli ad inizio primo quarto, facendo sentire la fisicità agli avversari e portando i suoi compagni sul binario del sacrificio difensivo. I suoi numeri: 10 punti, 4 rimbalzi e 4 assist non raccontano sicuramente tutto ciò che Daniel ha messo in campo. Una guida per tutto il gruppo, capace anche di placcare gli animi dei suoi compagni quando rischiavano di innervosirsi e perdere il focus della gara. A 38 anni Daniel Hackett rimane ancora un valore aggiunto per la Virtus Bologna.

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