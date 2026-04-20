Hackett: «Abbiamo toccato il fondo, ora dobbiamo macinare lavoro e continuare a vincere»

Dopo un periodo di grande difficoltà la Virtus Bologna alza la testa definitivamente a Tortona piazzando il terzo successo di fila. Una gara condotta fin dall’inizio grazie ad un Daniel Hackett capace di sbloccare i suoi con i primi sette punti del match. La leadership e l’esperienza del 23 bianconero si sono fatte sentire lungo tutta la gara e il suo apporto rimane fondamentale anche a 38 anni.

Per il giocatore di Forlimpopoli una prestazione da 13 punti ma sopratutto tanta sostanza su un campo difficile come quello della Nova Arena. L’ex Cska Mosca è stato intervistato al termine della gara ai microfoni di Sky Sport, dove ha analizzato la risalita dal momento buio, l’arrivo di Yago Dos Santos e le volontà per vivere un finale di stagione di livello con un gruppo che può dare ancora tanto.

Le parole di Daniel Hackett al termine di Tortona – Virtus

«Il moto che ci siamo imposti è di lottare su ogni pallone e avere rispetto per il lavoro che facciamo giornalmente. Questo è un gruppo che ha passato delle difficoltà, delle sfighe… quando perdi otto partite in fila tocchi il fondo, quindi non ti rimane altro che lottare per venirne fuori. Noi cerchiamo di farlo con orgoglio, siamo partiti con una vittoria con Cantù, abbiamo proseguito con Tel Aviv e siamo riusciti anche oggi in un campo difficile contro una squadra tosta. Yago ci ha dato una grande mano stasera, aspettiamo Pajo, Luca, Matt e poi cerchiamo di fare la volata per i playoff cercando di metterci in carreggiata per essere apposto fino in fondo».

Abbiamo visto un Yago già ben inserito: «E’ un personaggio tutto da scoprire, avevamo grande bisogno di un handler, la società ha fatto il possibile per aiutarci e di questo bisogno dare atto alla società. Adesso non c’è tanto da parlare, dobbiamo macinare lavoro e continuare a vincere fino in fondo».

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