Dell’Aquila e il Leone S4E03 – “Getta le tue reti”

23, 19, 24, 16, 22, 18. Puntateci se vi sentite fortunati e poi rivolgetevi al numero nove della Fortitudo e ditegli: “E allora, caro, carissimo Paulius Sorokas, getta le tue reti, buona pesca ci sarà”.

Non buona, cla-mo-ro-sa! La pesca del lituano nell’ultimo periodo ha dell’incredibile. Che poi, anche in qui, “ultimo” va definito perché Sorokas è in trans agonistica da settimane, forse mesi e questi numeri che riguardano punti e rimbalzi delle sfide con Rimini, Pesaro e Avellino (si 16, 22 e 18 sono i rimbalzi presi) parlano chiaro.

Il pescatore

Il pescatore che lancia l’amo e raccoglie tre salmoni in un colpo. Che decide quando fare il bello e cattivo tempo, si esalta ed esalta un ambiente che non se lo fa ripetere due volte ed è maledettamente efficace.

Nella sfiga, perché questo è il suo nome, dei millanta infortuni occorsi al roster da inizio stagione, non da ultimo quello di Imbrò, ecco l’uomo chiamato a calmare la burrasca quando la follia del mare diventa gigante e che all’occorrenza gioca da pivot così come da ala piccola. Dove lo metti, oggi Sorokas sta e fa la differenza. C’è bisogno di sgomitare a rimbalzo? Le plance sono sue. C’è bisogno di concretezza dall’arco? Caja sa a chi chiedere. D’altra parte, una qualità che marcava già la differenza in Serie A, non poteva fare altrimenti in A2.

Il dettaglio più bello, nel mare magnum di quel turbinio di emozioni che è adesso il mondo fortitudino, è che attorno a lui si stanno gasando anche i compagni. Anumba ci sta prendendo gusto a mostrare i muscoli agli obiettivi dei fotografi e tutti gli altri stanno dando quel qualcosa in più che oggi vale il primo posto in classifica (con tutti gli asterischi del caso).

MVP MVP MVP!

Si può dire MVP? Beh dire…Il lituano comanda diverse classifiche statistiche e a meno di un mese dalla fine della stagione regolare si candida seriamente a Most Valuable Player del campionato 2025/26. Tanto passa dalle prossime gare, per lui e per la Effe; dopo un’ultima settimana del genere tutto può succedere, ma tutto davvero.

E allora “Pesca forza tira pescatore, pesca non ti fermare anche quando l’onda ti solleva forte” il Palazzo è con te perché qui in palio c’è qualcosa che coach Caja non nomina nemmeno ma è grossissimo.

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