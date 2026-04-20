Dell’Aquila e il Leone S4E06 – “Cosa ha visto Doctor Strange?”

Quaranta minuti all’ “Here we go” della stagione regolare al termine dei quali la Effe potrebbe anche ritr0varsi in Serie A. Calma, però, la possibilità di tornare a volare il 26 aprile per l’Aquila non è alta. Tra i possibili scenari che l’epilogo del campionato presenta, solo uno sorride alla Fortitudo. Uno stregone viaggiatore del Multiverso li ha visti tutti (e quattro con le variabili del caso).

Scenario 1 – Terzo posto

Il primo degli scenari non si presenta come positivo per i biancoblù ma è anche quello con la probabilità più alta di trasformarsi in realtà, nella nostra linea temporale almeno, come direbbe Doctor Strange. In questo l’ultima giornata è propizia per la Fortitudo sul parquet di Forlì ma lo è anche per le altre due contender. Così Scafati vince il campionato a Rimini (a neanche 60 km di distanza), Pesaro non perde contro Livorno e la griglia playoff fa ripartire la Effe da terza classificata. Anche nel futuro in cui Pesaro sbaglia a Livorno, la Fortitudo no ma Scafati nemmeno la festa resta per i Vitucci’s boys e Bologna comunque dovrebbe accontentarsi del secondo gradino del podio. Infine: perdono tutte e tre e pure Verona, nulla cambia, il terzo posto fortitudino resta tale.

Scenario 2 – Secondo posto

In questa linea temporale Scafati incredibilmente interrompe proprio sul più bello la sua striscia di imbattibilità, Pesaro collegata con la radiolina sente tutto e scalpa Livorno. La Fortitudo fa lo stesso in terra romagnola. Il A direttamente ci vanno i pesaresi, i biancoblù si prendono il secondo posto condannando (capitale in chiave home factor ai playoff) Mascolo e compagni alla medaglia di bronzo.

Scenario 3 – Quarto posto

Qui andrebbe tutto male. La Effe perde e Verona vince in casa contro l’Urania Milano, superamento in classifica indipendentemente dalle altre. Ipotesi bruttina da pensare tuttavia non bassa in percentuale. Sta alla Fortitudo non farla prevalere.

Scenario 4 – Promozione

L’ultima scenario visto dal Doctor Strange è quello che fa rima con “giornata di festa sarà..” Sugli spalti si mormora che a Livorno e Rimini stia succedendo qualcosa di impensabile, Bologna sta sulla sua gara ma comincia a crederci sempre di più e al 40′ il ribaltone è servito. Dopo quattro stagioni, sapete come finisce la frase.

Non resta che chiedersi, quale degli scenari visti da Strange si avvererà?

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