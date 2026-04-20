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Dell’Aquila e il Leone S4E06 – “Cosa ha visto Doctor Strange?”

A quaranta minuti dalla fine della stagione regolare gli scenari possibili sono diversi e solo in uno la Fortitudo sale in A direttamente

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13 minuti fa

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Quaranta minuti all’ “Here we go” della stagione regolare al termine dei quali la Effe potrebbe anche ritr0varsi in Serie A. Calma, però, la possibilità di tornare a volare il 26 aprile per l’Aquila non è alta. Tra i possibili scenari che l’epilogo del campionato presenta, solo uno sorride alla Fortitudo. Uno stregone viaggiatore del Multiverso li ha visti tutti (e quattro con le variabili del caso).

Scenario 1 – Terzo posto

Il primo degli scenari non si presenta come positivo per i biancoblù ma è anche quello con la probabilità più alta di trasformarsi in realtà, nella nostra linea temporale almeno, come direbbe Doctor Strange. In questo l’ultima giornata è propizia per la Fortitudo sul parquet di Forlì ma lo è anche per le altre due contender. Così Scafati vince il campionato a Rimini (a neanche 60 km di distanza), Pesaro non perde contro Livorno e la griglia playoff fa ripartire la Effe da terza classificata. Anche nel futuro in cui Pesaro sbaglia a Livorno, la Fortitudo no ma Scafati nemmeno la festa resta per i Vitucci’s boys e Bologna comunque dovrebbe accontentarsi del secondo gradino del podio. Infine: perdono tutte e tre e pure Verona, nulla cambia, il terzo posto fortitudino resta tale.

Scenario 2 – Secondo posto

In questa linea temporale Scafati incredibilmente interrompe proprio sul più bello la sua striscia di imbattibilità, Pesaro collegata con la radiolina sente tutto e scalpa Livorno. La Fortitudo fa lo stesso in terra romagnola. Il A direttamente ci vanno i pesaresi, i biancoblù si prendono il secondo posto condannando (capitale in chiave home factor ai playoff) Mascolo e compagni alla medaglia di bronzo.

Scenario 3 – Quarto posto

Qui andrebbe tutto male. La Effe perde e Verona vince in casa contro l’Urania Milano, superamento in classifica indipendentemente dalle altre. Ipotesi bruttina da pensare tuttavia non bassa in percentuale. Sta alla Fortitudo non farla prevalere.

Scenario 4 – Promozione

L’ultima scenario visto dal Doctor Strange è quello che fa rima con “giornata di festa sarà..” Sugli spalti si mormora che a Livorno e Rimini stia succedendo qualcosa di impensabile, Bologna sta sulla sua gara ma comincia a crederci sempre di più e al 40′ il ribaltone è servito. Dopo quattro stagioni, sapete come finisce la frase.

Non resta che chiedersi, quale degli scenari visti da Strange si avvererà?

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