Fenerbahçe-Virtus 78-68: le dichiarazioni post partita di coach Mumbrú

La Virtus Bologna si arrende al Fenerbahçe, dopo una partita sempre in equilibrio. Non potendo fare affidamento sulle percentuali da tre punti, la squadra turca trova risorse dalla linea della carità. Le Vu Nere mostrano lampi del proprio gioco offensivo, seppur non centrando mai con continuità il bersaglio dai 6,75 metri. Sul finale devono salire in cattedra gli esterni fisici di casa (Baldwin e Horton-Tucker) per risolvere definitivamente la contesa.

Le parole di coach Álex Mumbrú dopo Fenerbahçe-Virtus

«Quella di stasera è stata una partita dura e per questo faccio le mie congratulazioni al Fenerbahçe per la vittoria. Penso ci siano state quasi due partite: nei primi tre quarti c’eravamo; mentre nell’ultimo quarto il Fenerbahce ha spinto di più, è stato più fisico e da lì abbiamo iniziato a perdere tanti palloni senza riuscire a capire bene il momento della partita. Loro hanno segnato quei 7 punti di fila in un momento importante della partita e poi hanno continuato mantenendo un alto livello di fisicità; noi dall’altra parte non siamo riusciti a compiere le scelte migliori, con le giuste spaziature in attacco».

Il riepilogo della partita

Fenerbahce Tarfin Istanbul vs Virtus Bologna: 78-68

(23-17, 39-38, 59-55)

Fenerbahçe: Baldwin IV 12, Melli 4, Sanli 5, Horton Tucker 13, Juzang, Forrest 4, Key 11, Bitim, Clyburn 8, Silva 3, Shields 12, Sargiunas 6.

Virtus: Bello 6, Frazier 8, Carr 12, Moore Jr. 9, Edwards 2, Baldasso, Alston Jr. 10, Hackett, Ferrari 2, Diarra 8, Klintaman 4, Diouf 7.

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