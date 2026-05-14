BasketFortitudo Bologna
Caja post Avellino-Fortitudo (76-67): «Cercheremo di fare meglio in Gara 5»
Le parole dell’allenatore biancoblù Attilio Caja al termine di Gara 4 Avellino-Fortitudo, vinta dagli irpini: si andrà a Gara 5.
La Fortitudo spreca il secondo match point della serie e torna dal Pala Del Mauro con una seconda sconfitta pesante sia nel punteggio che nell’inerzia. Gara 4 sorride di nuovo ad Avellino che allunga e pareggia la serie grazie ad un secondo tempo giocato in crescita, al contrario della Fortitudo. Le parola di coach Attilio Caja a fine gara.
Il post partita di Caja dopo Avellino – Fortitudo (76-67)
«Complimenti ad Avellino, ci vediamo domenica a Bologna. Ci siamo meritati sul campo di avere la gara 5 in casa. Noi abbiamo fatto quel che dovevamo fare, e così Avellino. L’uscita dagli spogliatoi è stata decisiva? Vabbè, cercheremo di fare meglio a Bologna».
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook