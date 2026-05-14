La Fortitudo crolla nel terzo quarto, Avellino pareggia la serie: Gara 4 finisce 76-67

AVELLINO BASKET 76-67 FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA (17-23, 18-14, 25-16, 16-14)

Avellino Basket: Blake Francis 28, Jaren Lewis 20, Lucas Fresno 11, Alessandro Grande 5, Alexander Cicchetti 5, Mikk Jurkatamm 5, Andrea Zerini 2, Rei Pullazi 0, Mattia Fianco 0, Giacomo Donati 0, Giovanni Pini 0. All. Di Carlo.

Flats Service Fortitudo Bologna: Alvise Sarto 16, Paulius Sorokas 14, Matteo Imbro’ 13, Gianluca Della rosa 11, Niccolo De vico 6, Martino Mastellari 3, Simon Anumba 2, Toni Perkovic 1, Samuele Moretti 1, Matteo Fantinelli 0. All. Caja.

Qui le statistiche complete

La Fortitudo esce sconfitta anche da Gara 4 e ora dovrà giocarsi tutto domenica al PalaDozza. Ad Avellino finisce 76-67 al termine di una partita spezzata dal devastante parziale irpino nel terzo quarto, quando i biancoblù si sono improvvisamente smarriti dopo un buon primo tempo. Pesano il blackout offensivo, la serata difficile di Perkovic e il nuovo problema fisico accusato da Fantinelli, costretto a lasciare il campo dopo appena quattro minuti.

La cronaca di Avellino-Fortitudo G4: primo tempo

Ritmi bassi e tanto equilibrio in avvio, ma la Fortitudo trova subito fiducia grazie al tiro da tre. Sarto si accende immediatamente e trascina l’attacco biancoblù con tre triple quasi consecutive, una delle quali con fallo subito. Bologna muove bene la palla, costruisce tiri puliti e riesce a controllare il ritmo della partita, chiudendo il primo quarto avanti 17-23 grazie a percentuali altissime dall’arco.

Nel secondo periodo la partita cambia parzialmente volto. La Effe perde fluidità offensiva e attraversa un lungo momento senza segnare, permettendo ad Avellino di riavvicinarsi. Nel frattempo arriva anche la brutta notizia legata a Fantinelli, che dopo una dura botta subita su un blocco è costretto a lasciare il parquet. Nonostante le difficoltà e un attacco meno brillante rispetto ai primi minuti, la squadra di Caja riesce comunque a mantenere un piccolo vantaggio e va all’intervallo avanti 35-37.

La cronaca di Avellino-Fortitudo G4: secondo tempo

La svolta del match arriva immediatamente dopo la pausa lunga. Avellino rientra in campo con grande aggressività, mentre la Fortitudo si spegne completamente: palle perse, scelte affrettate e difesa in difficoltà permettono agli irpini di piazzare un pesantissimo parziale di 19-2 che cambia totalmente l’inerzia della gara. Francis e Lewis diventano imprendibili e trascinano i padroni di casa fino al +15, facendo esplodere il Pala Del Mauro.

La Fortitudo prova comunque a non uscire definitivamente dalla partita. De Vico porta energia dalla panchina, Imbrò e Sarto segnano triple importanti e Bologna riesce lentamente a rientrare fino al -4 nell’ultimo quarto. Gli uomini di Caja, però, non riescono mai a completare davvero la rimonta: Avellino resta lucida nei possessi decisivi e continua a trovare punti pesanti dai suoi americani. Nel finale gli irpini controllano il vantaggio senza particolari rischi e chiudono sul 76-67, rimandando ogni verdetto alla decisiva Gara 5 del PalaDozza.

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