Caja post Brindisi-Fortitudo (71-81): «Tutti hanno dato il massimo»

La Fortitudo sbanca il PalaPentassuglia e si porta in vetta alla classifica insieme a Pesaro e Scafati (seppur con una partita in più). A Brindisi i biancoblù controllano per 40 minuti, complice un primo tempo dominato fino al +20. I pugliesi tentano e sfiorano una incredibile rimonta e arrivano fino al +2 grazie ai canestri di Copeland e Radonjic, ma crollano sul finale. Dei biancoblù, ottime prestazioni di Sarto (MVP) e Mastellari, alla prima gara da assoluto protagonista dopo l’esordio con Cremona.

Il commento di coach Caja post Brindisi-Fortitudo (71-81)

«Complimenti ai ragazzi per l’ottima partita fatta, grande volontà e consistenza su un campo difficile e contro una squadra che ha fatto un secondo tempo di grande orgoglio per recuperare. Dopo un primo tempo ottimo siamo stati bravi a contenerli con solidità, e aggiungendo questa alla vittoria a Pesaro siamo molto soddisfatti per il futuro. Un pensiero particolare per Fantinelli e Moore, sembrava non dovessero essere disponibili: Fantinelli ci ha provato ma ha giocato il minutaggio più basso da quando sono a Bologna, Moore ha una infiammazione tendinea, non doveva partire, ma vista l’influenza di Perkovic gli abbiamo chiesto di essere almeno a referto. Poi quando ha visto che Fantinelli era limitato e Mastellari aveva difficoltà fisiche è entrato grande prova di attaccamento. Tutti hanno dato il massimo, loro in particolare: grande soddisfazione, e un pensiero anche ai ragazzi della Fossa che hanno fatto 10 ore di pullman e sono partiti dopo averci aspettati. Per noi è lavoro, per loro è un sacrificio: questo mi rende ancora più felice di quanto non lo sia per la vittoria.».

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