BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Brindisi-Fortitudo (71-81). Finalmente Moore e che Sarto!
Moore fa lo straniero, Sarto anche. Anumba si conferma un fattore sotto le plance e Mastellari trova i primi punti e la fiducia necessaria
Primo posto momentaneo, quarto blindato. Con il successo corsaro in Puglia la Fortitudo si comporta da squadra matura e finalmente trova l’apporto straniero che serve a una potenziale competitor.
Le pagelle di Brindisi-Fortitudo (71-81)
Flats Service Fortitudo Bologna
- Matteo Fantinelli: 0 punti (0/1 da due, 0/0 da tre). Non al 100%, fa il suo in difesa poi nel seconda frazione guarda dalla panchina. 5,5.
- Lee Moore: 20 punti (4/09 da due, 3/9 da tre). Questo è lo straniero che serve. Battezza la sua mattonella e diventa terribilmente concreto, confermandosi anche nella ripresa. 7,5.
- Alvise Sarto: 24 punti (2/2 da due, 6/9 da tre). Anche questo è uno straniero, per la seconda volta in una settimana si mette la canotta di Ray Allen e dall’arco spara a segno, sempre, pure quando il gioco si fa duro. Voto 8.
- Simon Anumba: 8 punti (3/4 da due, 0/1 da tre). Fa valere stazza e centimetri quando penetra, e non pensate male. Voto 6,5.
- Martino Mastellari: 11 punti (3/5 da due, 1/4 da tre). Doveva sbloccarsi per entrare a pieno nelle dinamiche biancoblù, missione completata, adesso può essere un fattore. Voto 6,5.
- Paulius Sorokas: 9 punti (2/4 da due, 1/5 da tre). Turno di riposo anticipato che per lui significano comunque 36′ sul parquet, 9 punti e 6 rimbalzi. Voto 6.
- Gianluca Della Rosa: 5 punti (1/1 da due, 1/6 da tre). Tante scelte sbagliate e qualche canestro prezioso, con un finale differente il voto sarebbe stato più basso. Voto 5,5.
- Samuele Moretti: 0 punti (0/0 da due, 0/1 da tre). 21′ minuti senza infamia e senza lode. Voto 6 (-).
- Vincenzo Guaiana: 2 punti (1/1 da due, 0/0 da tre). Qualche fallo ingenuo, qualche spunto utile. Voto 5,5.
- Nicolò De Vico: 2 punti (1/1 da due, 0/0 da tre). Più gli errori di tutto il resto. Voto 5.
Valtur Brindisi
- Zach Copeland: 17 punti (2/3, 4/7) – Voto 6,5.
- Andrea Cinciarini: 2 punti (1/1, 0/2) – Voto 5,5.
- Gabriele Miani: 13 punti (4/7, 1/5) – Voto 6,5.
- Francis Blake: 10 punti (1/4, 1/7) – Voto 5,5.
- Aristide Mouaha: 4 punti (0/0, 0/1) – Voto 5.
- Giovanni Vildera: 9 punti (3/3, 0/0) – Voto 5,5.
- Ethan Esposito: 5 punti (0/1, 1/1) – Voto 6.
- Todor Radonjic: 11 punti (1/2, 3/8)– Voto 6.
- Lorenzo Maspero: 0 punti (0/0, 0/0)– Voto 5.
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