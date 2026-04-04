Caja post Cividale-Fortitudo (70-48): «Abbiamo giocato tre quarti. Pensiamo alla prossima»

La Fortitudo cade al PalaGesteco in una gara combattutissima e ricca di emozioni per tre quarti. Nell’ultimo però i biancoblù si spengono e segnano solo 4 punti, dando il la al successo dei padroni di casa. Queste le parole di coach Caja al termine della gara.

Il commento di coach Caja

«Non mi risulta semplice commentare la partita. Sono stati bravi loro a giocare quattro quarti. Sono stati bravi a giocare quattro, noi ne abbiamo giocati 3. La partita è stata in equilibrio per 30 minuti, abbiamo fatto 9 punti in 9 minuti. Non so il limite tra il calo fisico e tecnico. Abbiamo sbagliato tutti i tiri praticamente, chiudere a zero punti è quasi un record. Non eravamo mai in corsa per la promozione diretta: avevamo una partita in più. Pensiamo già alla prossima. Lunedì ci rivediamo in palestra convinti di tutte le cose che abbiamo fatto. Da quel punto di vista non c’è rammarico. Ogni partita serve per il piazzamento finale».

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