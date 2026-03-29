Caja post Fortitudo-Avellino (71-62): «La voglia di lottare non è mai calata»

La Fortitudo non si ferma più. La truppa di Caja conquista una vittoria pesante al termine di una sfida intensa e combattuta contro Avellino, confermando il proprio momento positivo e trovando la momentanea vetta della classifica. Al PalaDozza i biancoblù partono meglio, imponendo fin da subito ritmo e fisicità su entrambi i lati del campo. Il primo strappo indirizza la gara, con Fantinelli a orchestrare e Sorokas dominante sotto canestro. Avellino fatica inizialmente a trovare contromisure, ma con il passare dei minuti riesce a rientrare grazie alle giocate dei suoi uomini migliori. La Fortitudo, però, dimostra solidità e mantiene il controllo per lunghi tratti del match, pur attraversando qualche momento di difficoltà. Unica nota dolente: l’infortunio di Imbrò, uscito anzitempo dal campo.

Le parole di coach Caja post Fortitudo-Avellino

Ecco il commento di coach Attilio Caja nel postgara. «Anche oggi partita difensiva eccellente, contro una squadra che in attacco ha tanti giocatori che possono essere pericolosi. Abbiamo avuto problemi di falli, ma tenere a 62 una squadra come loro che era in ottimo momento è stato motivo di grande soddisfazione. Offensivamente siamo calati nel secondo tempo, ma senza Imbrò e con i falli di Fantinelli e Moore siamo stati un po’ penalizzati, ma la voglia di lottare non è mai calata per cui tanti complimenti ai ragazzi per questa voglia di vincere e di dare soddisfazioni ai tifosi che ci spingono a dare il massimo. Prendere qualcuno al posto di Imbrò? Magari aspettiamo notizie mediche, poi valuteremo, fermo restando le compatibilità con chi c’è a disposizione.

Il presidente Tedeschi è sempre stato pronto in caso di bisogno, ma oggi parliamo di Imbrò che comunque si è battuto, così come tutti gli altri: lavoro eccezionale dei lunghi, tutti hanno dato contributo. Dobbiamo stare concentrati su questo finale di stagione, chi non lo fa non aiuta la Fortitudo: è una partita che va giocata tutti assieme, stando concentrati su questo senza fare il giro delle sette chiese per parlare di altro. I tifosi è giusto che sognino, è gratis, loro mettono grande impegno e noi ringraziamo. Moore sta facendo bene dietro, ma serve un apporto offensivo superiore: non abbiamo grandi punte, Sorokas ha bisogno di un appoggio e faccio fatica a toglierlo se l’altro straniero non dà un po’ di aiuto. Anumba ci sta dando tantissimo, ma serve qualcosa di più a livello di tentativi.».

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