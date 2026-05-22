Caja post Fortitudo-Verona G2 (74-75): «Mi dispiace perché una vittoria ce la meritavamo»

La Fortitudo cade ancora al termine di una battaglia durissima e vede complicarsi pesantemente la serie contro Verona. Dopo una gara giocata con grande cuore e intensità, i biancoblù si arrendono 74-75 soltanto all’overtime, pagando ancora una volta dettagli e possessi decisivi. Al PalaDozza resta l’amarezza per una sconfitta maturata di un solo punto, tra episodi controversi, tensione e applausi finali del pubblico bolognese.

Il post partita di Caja al termine di Fortitudo-Verona 74-75

«Complimenti ai ragazzi, altra prova di grande livello e coraggio gettando il cuore oltre l’ostacolo viste le condizioni. Fantinelli e Moore hano mostrato attaccamento, tutti encomiabili, andiamo via con uno 0-2 avendo in entrambi i casi l’ultimo possesso. Siamo orgogliosi, abbiamo giocato sempre alla pari, una ce la saremmo meritata: accettiamo il verdetto del campo, i ragazzi sono stati bravissimi. Non riusciamo ad avere buone percentuali in attacco ma in difesa tutti hanno fatto il proprio, forse alla fine ci poteva essere una infrazione di 8” sul pressing, mi dispiace perché una vittoria ce la meritavamo».

Il post partita di Ramagli al termine di Fortitudo-Verona 74-75

«Le squadre si stanno equivalendo, noi abbiamo fatto 2-0 con un totale di due punti di differenza, davanti a questo pubblico e questo ambiente. Ma a Verona ci sarà lo stesso equilibrio. Le assenze Fortitudo? Non conosco le dinamiche, ma spero davvero che Della Rosa ci possa essere in gara 3, sarei il primo ad essere felice».

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