Caja post Livorno-Fortitudo (91-73): «Giornata storta. Guardiamo avanti»

La Fortitudo crolla al Modigliani Forum per 91-73 in una gara a senso unico. Serata amara per i biancoblù, travolti dalla Libertas Livorno con il punteggio di 91-73 al termine di una gara che ha preso rapidamente una direzione precisa. I padroni di casa hanno imposto fin dall’inizio ritmo, aggressività e presenza fisica, costruendo il successo soprattutto nel primo tempo e mettendo presto in difficoltà i biancoblù, incapaci di trovare continuità offensiva e di reggere l’urto sotto canestro.

Nel dopogara coach Attilio Caja ha riconosciuto con lucidità i meriti degli avversari e le difficoltà incontrate dalla sua squadra. L’allenatore ha sottolineato come Livorno abbia giocato con maggiore energia e intensità, riuscendo a imporre una fisicità che normalmente è la Fortitudo a dettare. Bologna, al contrario, ha finito per inseguire la partita, reagendo spesso nel modo sbagliato e commettendo falli evitabili che hanno ulteriormente complicato la situazione. Caja ha parlato di una giornata negativa, invitando però a non farne un dramma: la squadra resta in una posizione di classifica importante e l’obiettivo ora è archiviare subito la sconfitta per concentrarsi sul prossimo impegno.

Le parole di coach Caja post Livorno-Fortitudo

Ecco il commento di coach Attilio Caja nel postgara. «Grande energia e fisicità da parte loro, noi abbiamo subito la partita e reagito nel modo sbagliato, facendo falli banali: di solito siamo noi a imporre fisicità, questa volta l’abbiamo subita. Giornata storta e archiviamo pensando alla prossima. Oggi meriti agli avversari, che hanno giocato con aggressività e precisione: si capiva che avevano più energia. Nessun dramma, in questa nostra posizione di classifica. Dovevamo fare meglio, guardiamo avanti».

