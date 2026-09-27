Cavina applaude la sua Fortitudo dopo la vittoria con Ruvo: «Ho un gruppo bellissimo»

La Flats Service Fortitudo Bologna conquista la prima vittoria interna della stagione superando Ruvo di Puglia con un netto 92-70. Una partita dai due volti per la squadra di Demis Cavina, capace di reagire a un avvio complicato, chiuso con gli ospiti avanti 25-16, e di ribaltare completamente l’inerzia nei due quarti successivi. Dopo il -13 iniziale, Bologna ha trovato maggiore solidità difensiva e soprattutto una circolazione offensiva più efficace, arrivando all’intervallo avanti 40-39 e poi allungando progressivamente fino al 92-70 finale.

Cavina: «Dopo il primo canestro pareva avessimo vinto i mondiali»

Nel post-partita, Cavina parte proprio dall’approccio iniziale, individuando nella gestione delle emozioni uno degli aspetti più significativi della serata: «C’è una fotografia che poteva dimostrare quanto la squadra fosse vogliosa di far bene e di azzannare la partita, ovvero come dopo il primo canestro di Sorokas pareva avessimo vinto i mondiali e abbiamo smesso di giocare». Il tecnico biancoblù, tuttavia, sottolinea la capacità del gruppo di reagire e correggere la propria prestazione: «Ho un gruppo bellissimo, li conosco, e sapevo avremmo dovuto giocare con la nostra emotività. Con il tempo abbiamo trovato tiri facili e sfruttato le nostre qualità in attacco».

«Siamo ancora a settembre»: la crescita passa dalla mentalità

Cavina evita qualsiasi giudizio definitivo sulla squadra e guarda al percorso ancora da completare: «Siamo ancora a settembre, sono un sognatore ma sarebbe oltre il sogno pensare di essere già oggi al 100%: non pretendo niente, ma abbiamo dimostrato che è un gruppo fantastico e che ha voglia di fare bene». Particolarmente importante, secondo l’allenatore, è stato il cambio di atteggiamento nella seconda parte della gara: «Molto contento anche del feeling che si è creato nel secondo tempo, giocando la partita con questa mentalità».

Mazzola e Radonjic: spazio a tutti

Tra i temi toccati anche il ritorno di Valerio Mazzola, protagonista di un percorso di recupero seguito con grande attenzione: «Con Mazzola è stato fatto un grande lavoro, dentro e fuori dal campo, già da prima del nostro raduno. Sono contentissimo perché merita gioie per quel che fa e quello che è, il suo recupero sarà graduale». Poi una riflessione su Radonjic, decisivo nel momento della svolta: «Radonjic? Non è un complemento, qui ogni giocatore ha le sue qualità ed è bello che lui abbia risposto presente quando è stato chiamato in causa». Cavina ribadisce così la centralità dell’intero roster: «Ci saranno partite in cui certi giocatori avranno meno occasioni, ma qui sono tutti di complemento e con i propri compiti. Stiamo commentando una partita all’apparenza facile, ma che facile lo è diventata».

Rajola: «Complimenti alla Fortitudo»

Dall’altra parte, il tecnico di Ruvo di Puglia analizza una gara sfuggita progressivamente di mano dopo una buona prima parte: «Contento della prestazione dei miei, abbiamo fatto ottime cose prima, siamo rientrati dopo essere finiti a -10, poi un brutto finale di terzo quarto ci ha condannati. Complimenti alla Fortitudo».

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