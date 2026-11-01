Cavina: «Una difesa perfetta nel momento decisivo»

La Fortitudo torna dalla trasferta toscana con due punti preziosi e la consapevolezza di aver saputo reagire in una serata tutt’altro che semplice. Dopo la sconfitta interna con Vigevano, la squadra di Cavina era chiamata a dare un segnale, riuscendo a farlo soprattutto attraverso l’intensità e l’attenzione nella propria metà campo. Il tecnico ha aperto il suo intervento con un pensiero rivolto a chi non c’è più: «Intanto un pensiero ad un nostro tifoso che è venuto a mancare, lo abbiamo già ricordato, un abbraccio a tutta la famiglia. Come dico sempre, io guardo lo striscione dedicato a Roberto, presidente di Pistoia sempre ricordato con grande affetto».

Passando alla partita, Cavina ha riconosciuto le difficoltà incontrate nella costruzione offensiva, probabilmente condizionata anche dalla pressione accumulata dopo l’ultimo ko. La Fortitudo, tuttavia, ha saputo compensare gli errori con una prova difensiva di grande intensità, riuscendo a proteggere il vantaggio fino alla sirena. «È stata una partita di grande emozioni, voglia e intensità, magari non una bella pallacanestro ma noi dovevamo rimediare ad una frittata e ci siamo riusciti con una difesa super, specie nell’ultima azione». Per l’allenatore, la priorità era tornare a vincere, anche a costo di sacrificare la qualità del gioco.

L’ultima difesa premia Anumba – Le parole di Cavina

Il momento decisivo è arrivato nell’ultimo possesso di Pistoia, quando la Fortitudo ha impedito ai padroni di casa di costruire un tiro per tentare il sorpasso. Cavina ha spiegato di aspettarsi una rimessa da bordo campo, sottolineando come la scelta avversaria fosse prevedibile e avrebbe potuto essere adottata anche da lui. La difesa biancoblù ha retto fino all’uno contro uno conclusivo, nel quale Anumba si è distinto con un intervento determinante.

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